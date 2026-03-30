玉山瓦拉米慢遊賞桐 開放樂齡民眾免費參加

玉山東部園區瓦拉米步道坡度平緩，適合中高齡民眾健行遊憩。（圖由玉管處提供）

4、5月即將進入油桐花季，玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）4月25日起，將在玉山東部園區南安遊客中心舉辦4場次「2026玉山樂齡微笑南安-瓦拉米賞桐導覽活動」，以「慢活體驗」為核心設計遊程，帶領55歲以上樂齡族感受南安與瓦拉米自然與人文生態之美。

玉管處指出，國人逐漸高齡化，為了讓不同體能狀況的樂齡朋友都能享受國家公園的自然資源，此次活動主要提供長者、退休人士、甚至輪椅族參加，並特別規劃兩種遊程供選擇。

請繼續往下閱讀...

遊程一瓦拉米步道賞桐花導覽，全程約2.5小時，適合喜愛健行樂齡朋友，提供自然與人文生態解說，並沿途欣賞桐花美景。遊程二微笑南安影片導覽，全程約1.5小時，適合每個樂齡族朋友含輪椅族，透過生態影片與展館周邊景觀導覽，讓參加者感受南安地區自然環境與在地文化特色。

活動中也安排「手作體驗時間」，利用自然素材發揮創意，製作種子小擺飾，透過動手動腦的過程，傳遞生態永續利用的概念，參加民眾不但可以將作品帶回家作紀念，還可獲贈台灣黑熊桐花圖案開瓶器專屬宣導品。

玉管處表示，活動日期為4月25日、4月26日、5月2日、5月3日共4場次，即日起開始報名至4月20日截止，全程免費，歡迎中高齡朋友們走入花蓮南安，在微笑中感受瓦拉米的慢活魅力。

玉管處舉辦瓦拉米賞桐活動，帶領民眾欣賞美麗的桐花。（資料照）

玉管處舉辦瓦拉米賞桐活動，贈送參加民眾台灣黑熊桐花開瓶器。（圖由玉管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法