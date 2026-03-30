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    首頁 > 生活

    竹市辦風城野營祭 網酸冷清、市府稱人潮不少

    2026/03/30 14:46 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府前天在大湳雅公園辦風城野營祭，但網友貼出照片酸人潮冷冷清清，高虹安市府辦活動虛有其表。（照片取自網路貼文）

    新竹市府前天在大湳雅公園辦風城野營祭，但網友貼出照片酸人潮冷冷清清，高虹安市府辦活動虛有其表。（照片取自網路貼文）

    新竹市府上週末假日（3/28-3/29）舉辦風城野營祭，但網友貼出照片在網路社群酸「如果是這樣的人潮，其實不用辦也可以」，畢竟要新竹人離開巨城，走出戶外，的確不容易。有的稱沒有什麼吸引力的戶外活動，連宣傳都很少，有的稱知道此活動時，已在拆舞台。酸高虹安市府辦活動很空，虛有其表，為了辦而辦。

    市府城銷處表示，風城野營祭為期2天，涵蓋夜間露營、星空電影院、風格帳篷展示、草地實驗室、免廢市集及青年野炊競賽，活動期間人潮不少、參與情形也很踴躍。其中野營過夜體驗50組全額滿，因活動屬長時段、分區進行的戶外體驗型活動，人流會依不同時段與活動內容自然分散。同時也有氣墊樂園、舞台表演及RODY跳跳馬比賽等內容，人流並未冷清。

    網友發文稱，原以為很多人，結果沒想到周邊的車位還很多，除人潮少，附近攤位買吃的，也不用排很久。有的則稱，完全不知道有此活動，經過時發現已在拆舞台，更酸高虹安市府辦的活動，都虛有其表，內容超空的，根本是為了辦活動而辦。有的稱，為核銷預算，只好辦一些無法吸引人的活動擺拍照片。

    還有網友稱，大湳雅公園土地本來是為蓋新竹台大分院醫院才進行都市計畫變更，並暫時整理為綠地，結果高虹安市府根本不想蓋醫院，只好把醫院用地變成辦活動的公園，實在很可惜。

    新竹市府前天在大湳雅公園辦風城野營祭，但網友貼出照片酸人潮冷冷清清，高虹安市府辦活動虛有其表。（照片取自網路貼文）

    新竹市府前天在大湳雅公園辦風城野營祭，但網友貼出照片酸人潮冷冷清清，高虹安市府辦活動虛有其表。（照片取自網路貼文）

    新竹市府前天在大湳雅公園辦風城野營祭，但網友貼出照片酸人潮冷冷清清，高虹安市府辦活動虛有其表。（照片取自網路貼文）

    新竹市府前天在大湳雅公園辦風城野營祭，但網友貼出照片酸人潮冷冷清清，高虹安市府辦活動虛有其表。（照片取自網路貼文）

    新竹市府前天在大湳雅公園辦風城野營祭，但網友貼出照片酸人潮冷冷清清，高虹安市府辦活動虛有其表。（照片取自網路貼文）

    新竹市府前天在大湳雅公園辦風城野營祭，但網友貼出照片酸人潮冷冷清清，高虹安市府辦活動虛有其表。（照片取自網路貼文）

    新竹市府前天在大湳雅公園辦風城野營祭，但網友貼出照片酸人潮冷冷清清，高虹安市府辦活動虛有其表。（照片取自網路貼文）

    新竹市府前天在大湳雅公園辦風城野營祭，但網友貼出照片酸人潮冷冷清清，高虹安市府辦活動虛有其表。（照片取自網路貼文）

    新竹市府前天在大湳雅公園辦風城野營祭，但網友貼出照片酸人潮冷冷清清，高虹安市府辦活動虛有其表。（照片取自網路貼文）

    新竹市府前天在大湳雅公園辦風城野營祭，但網友貼出照片酸人潮冷冷清清，高虹安市府辦活動虛有其表。（照片取自網路貼文）

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