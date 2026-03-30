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    首頁 > 生活

    怕找不到行李？ 華航攜手Google導入Find Hub

    2026/03/30 14:39 記者黃宜靜／台北報導
    中華航空今天宣布，支援Find Hub行李定位功能，成為台灣首家領先導入此功能的航空公司，為旅客提供更多方位的行李追蹤選擇。（圖由華航提供）

    中華航空今天宣布，支援Find Hub行李定位功能，成為台灣首家領先導入此功能的航空公司，為旅客提供更多方位的行李追蹤選擇。（圖由華航提供）

    每次都找不到行李？中華航空今天（30日）宣布，支援Find Hub行李定位功能，成為台灣首家領先導入此功能的航空公司，為旅客提供更多方位的行李追蹤選擇。

    華航表示，其領先國籍航空，雙雙導入Apple AirTag及Find Hub行李追蹤應用服務，除了既有支援Apple AirTag，現也攜手Google，將行李追蹤應用服務擴及至使用 Android™裝置的用戶，擴大整體服務範圍。

    華航指出，旅客託運行李內只要放置與Find Hub相容的智慧防丟器，無論從機場報到、轉機或抵達目的地，皆可即時掌握行李位置，利用Google定位技術尋查詢配件位置，Find Hub網絡透過全球超過十億台Android裝置協助定位遺失行李，旅客於Find Hub應用程式中生成安全、私密的連結，便可與航空公司共享行李資訊，以加速查找流程。

    華航表示，作為Find Hub全球首波合作的航空公司之一，提供更智慧化的數位旅程體驗，透過「分享物品位置」功能，與現有行李追蹤系統相輔相成，提供更隱私且安全地行李追蹤方式，讓旅客在行程中更即時掌握行李資訊，並在需要時與航空公司分享位置。為嚴格守護旅客個資，系統設有智慧防護機制，當行李歸還旅客後分享連結會自動停用，並於7天後到期。

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