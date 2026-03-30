為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化童萌卡擴大消費店家！ 連鎖藥局、書店、烘焙坊、五金百貨都能刷

    2026/03/30 14:25 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣府民政處今在縣府舉辦記者會，宣布邁入第2年的童萌卡，店家種類更廣，用途也由「買東西」延伸到「用服務」讓家長使用更便利。（記者張聰秋攝）

    彰化縣府民政處今在縣府舉辦記者會，宣布邁入第2年的童萌卡，店家種類更廣，用途也由「買東西」延伸到「用服務」讓家長使用更便利。（記者張聰秋攝）

    彰化縣1到3歲幼童「童萌卡」今年續辦邁入第2年，除了擴大使用項目，特約商店類型也更豐富，從育嬰用品，一路擴展到生活百貨、書店、連鎖藥局與烘焙店，選擇更多元，讓家長使用更方便。

    去（2025）年首度上路的彰化縣1到3歲幼童「童萌卡」，每人1萬點補助廣受家長肯定，去年共核發2萬1076張，核銷金額約2.1億元，使用率高達98％。今年預估約2.1萬名幼童受惠，與去年相近。

    縣府民政處指出，去年不少家長反映購買奶粉、尿布常去的全國連鎖藥局未納入，今年已補齊通路，並持續招募在地店家加入，讓童萌卡擴展到生活圈各類型商店，提升使用彈性，也帶動地方商圈消費。

    新納入的商店種類更廣，像是大樹、丁丁及佑全等全國連鎖藥局，也有農會供銷部，還有書局、蛋糕麵包店、五金百貨行、寢室用品店等，更貼近日常生活。

    除了店家更多元，今年童萌卡也開放用於幼童早期療育、休閒育樂與攝影等服務項目，從「買東西」進一步延伸到「用服務」，讓補助不只用在基本育兒開銷，也能支持孩子成長與發展需求。

    民政處長劉玉平指出，童萌卡是縣長王惠美打造彰化縣友善育兒行動3.0政策中的重要措施，結合好孕卡、生育補助加碼以及童萌卡，創造友善育兒環境。在縣長支持下，今年持續推動童萌卡政策，童萌卡等同現金使用，同時具備悠遊卡功能，家長可持卡在特約商店消費，部分店家也提供專屬優惠，等於補助再加碼。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播