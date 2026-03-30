彰化童萌卡擴大消費店家！ 連鎖藥局、書店、烘焙坊、五金百貨都能刷

彰化縣府民政處今在縣府舉辦記者會，宣布邁入第2年的童萌卡，店家種類更廣，用途也由「買東西」延伸到「用服務」讓家長使用更便利。（記者張聰秋攝）

彰化縣1到3歲幼童「童萌卡」今年續辦邁入第2年，除了擴大使用項目，特約商店類型也更豐富，從育嬰用品，一路擴展到生活百貨、書店、連鎖藥局與烘焙店，選擇更多元，讓家長使用更方便。

去（2025）年首度上路的彰化縣1到3歲幼童「童萌卡」，每人1萬點補助廣受家長肯定，去年共核發2萬1076張，核銷金額約2.1億元，使用率高達98％。今年預估約2.1萬名幼童受惠，與去年相近。

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縣府民政處指出，去年不少家長反映購買奶粉、尿布常去的全國連鎖藥局未納入，今年已補齊通路，並持續招募在地店家加入，讓童萌卡擴展到生活圈各類型商店，提升使用彈性，也帶動地方商圈消費。

新納入的商店種類更廣，像是大樹、丁丁及佑全等全國連鎖藥局，也有農會供銷部，還有書局、蛋糕麵包店、五金百貨行、寢室用品店等，更貼近日常生活。

除了店家更多元，今年童萌卡也開放用於幼童早期療育、休閒育樂與攝影等服務項目，從「買東西」進一步延伸到「用服務」，讓補助不只用在基本育兒開銷，也能支持孩子成長與發展需求。

民政處長劉玉平指出，童萌卡是縣長王惠美打造彰化縣友善育兒行動3.0政策中的重要措施，結合好孕卡、生育補助加碼以及童萌卡，創造友善育兒環境。在縣長支持下，今年持續推動童萌卡政策，童萌卡等同現金使用，同時具備悠遊卡功能，家長可持卡在特約商店消費，部分店家也提供專屬優惠，等於補助再加碼。

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