二重疏洪道左岸加高完工 蘇巧慧：中央、地方合作完成大台北防洪里程碑

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧（左2）今出席「二重疏洪道左岸加高工程」完工典禮。（記者黃政嘉攝）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今出席「二重疏洪道左岸加高工程」完工典禮，蘇巧慧表示，在同黨立委林淑芬、吳秉叡和她多年積極爭取下，「二重疏洪道左岸加高工程」在2019年由時任行政院長蘇貞昌核定，總經費15.24億元中央全額補助，也感謝新北市府共同努力，讓工程在2022年順利標出，今年2月正式完工，中央、地方通力合作，不只提升五股地區的防洪韌性，更是完成大台北地區防洪工程的重要里程碑。

「這不只是一個堤防加高的工程，更是對在地市民生活保障的承諾」，蘇巧慧說，過去二重疏洪道左右兩岸防洪標準不一，在五股的左岸堤防只有6公尺高，這次在中央大力支持、地方協力幫助下，將堤防加高到10公尺，對齊三重、蘆洲的右岸堤防高度，將五股地區從原本的20年防洪頻率保護提升為200年，不只讓五股地區市民生活更安心，也為大台北地區的防洪體系立下新的里程碑。

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她也提到，除了中央支持、地方協力，她也特別感謝第一線的施工團隊和台電、自來水公司及各單位通力合作，施工期間排除多次管線障礙，讓工程得以順利完成。她說，市政就是一棒接一棒，20幾年前的二重疏洪道本來是一片荒煙蔓草，後來經過整治，設置自行車道，變成佔地400公頃、大台北地區最大的都會河濱公園；而五股疏左地區過去也曾是洪水平原管制區，後來完成相關堤防設施解禁，才造就今日的五股洲子洋重劃區，她將持續努力，讓五股市民生活更好，讓二重疏洪道河濱的公園更美麗。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧說，中央和地方通力合作，二重疏洪道左岸加高工程完工，不只提升五股地區的防洪韌性，更是完成大台北地區防洪工程的重要里程碑。（記者黃政嘉攝）

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