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    首頁 > 生活

    教育部推動NEED政策 打造全方位淨零綠校園

    2026/03/30 14:09 記者林曉雲／台北報導
    教育部今日於高雄市左營區文府國小舉辦全國環境教育政策交流暨工作會議。（教育部提供）

    教育部今日於高雄市左營區文府國小舉辦全國環境教育政策交流暨工作會議。（教育部提供）

    從教室關燈、校園種樹到學生實作碳盤查，淨零不再只是口號。教育部今年推出「新世代環境教育發展（NEED）政策」，對接2050淨零目標，提出4大目標、7大策略與17項行動方案，例如推動校園節能減碳管理、發展碳盤查教學、導入再生能源與綠電使用等，將減碳、零廢、創能、復綠落實於校園日常，讓學生從「學永續」走向「做永續」。

    教育部資訊及科技教育司科長連杉利表示，NEED政策強調全校式治理與科技融入教學，透過具體行動方案引導學校系統性推動淨零轉型，不僅讓學生理解氣候變遷議題，更培養其實踐能力，讓永續從課堂走進生活。

    教育部今（30）日於高雄市左營區文府國小舉辦全國環境教育政策交流暨工作會議，邀集各縣市教育局處與環境教育輔導團，透過政策對話與經驗交流，協助學校從行政規劃到課程教學全面導入淨零思維，形塑具體可行的「淨零綠校園」行動藍圖。

    連杉利指出，「淨零綠校園」以減碳、零廢、創能與復綠為核心，從校務治理、課程設計到校園設施與社區參與多面向推動，並編製行動路徑教材，協助教師將抽象的氣候議題轉化為具體教學內容，引導學生在日常生活中實踐永續行動。

    承辦學校文府國小展現具體成果，除完成校園樹木碳匯量測外，也建置空氣品質環境教育資源中心，結合VR與AR科技進行互動教學，提升學生對空氣污染與氣候議題的理解；同時透過校訂課程，帶領學生走入社區，從觀察到實踐，深化環境行動力。

    會中並邀請學者分享跨領域教學經驗，各校也交流碳盤查、節能減碳與資源循環等實務作法，展現校園推動淨零轉型的多元樣貌。

    教育部強調，未來將持續整合資源、深化政策推動，協助各校建立系統性環境教育機制，培育具氣候韌性與行動力的新世代公民。

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