新北蘆洲大排整治成效遭質疑 抽水站現浮渣惡臭、蚊蟲孳生

新北市蘆洲3大排水幹線整治成效引發地方居民質疑。（記者羅國嘉攝）

新北市蘆洲3大排水幹線整治成效引發地方居民質疑。據民眾表示，緊鄰蘆洲醫院預定地的成蘆抽水站周邊，雖號稱已進行優化，現場卻滿布不明漂浮物並散發陣陣惡臭，導致蚊蟲成群。對此，議員顏蔚慈要求市府應善用AI技術強化監測；水利局則回應將協請環保局加強稽查，以釐清並降低污染來源。

據臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」發文，網友指出，蘆洲醫院預定地位於成蘆抽水站（成蘆橋）附近，而三重果菜批發市場與大台北集貨場則設在蘆洲抽水站（水肥投入站）旁，兩座抽水站相距僅約650公尺。針對蘆洲三大排水主幹（蘆洲排水幹線、水湳排水幹線、鴨母港溝）的現況，網友引用AI回覆稱，蘆洲排水幹線從成蘆抽水站至蘆洲截流站，理應是區內主要的雨水排出口，且近期已進行整治與優化。

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然而，實際狀況卻與整治說法有極大落差。網友憤而質疑，既然定位為「雨水排出口」且聲稱「已進行優化」，但現場滿布的漂浮物究竟是什麼？這些漂浮物又來自何方？針對現場散發的陣陣惡臭以及成群的蚊蟲，網友要求相關單位說明來源，釐清整治工作是否落實。

顏蔚慈指出，雖然蘆洲大排整體環境已逐步提升，但受近日降雨強度與氣溫上升影響，確實可能造成蚊蟲孳生。她建議市府應積極督導各單位強化側溝清疏，並善用智慧AI技術進行異味監測，避免臭味影響居民生活品質。

水利局回應，市府每年皆協請公所就成蘆抽水站週邊雨水下水道及大排部分辦理清淤及環境維護，因該處屬成蘆抽水站前池，平時即有常態水位存在。另外成蘆抽水站因受潮汐影響，每日均有依機制進行抽水，除可降低水位外，並加速雨水下水道及大排排水，減少髒污發生。有關前池飄浮物部分，將協請環境保護局加強稽查，降低污染問題。

民眾反映蘆洲抽水站現浮渣惡臭、蚊蟲孳生，水利局表示，將協請環保局加強稽查，以釐清並降低污染來源。（記者羅國嘉攝）

民眾反映蘆洲抽水站現浮渣惡臭、蚊蟲孳生，議員顏蔚慈要求市府應善用AI技術強化監測。（記者羅國嘉攝）

民眾表示，緊鄰蘆洲醫院預定地的成蘆抽水站周邊，雖號稱已進行優化，現場卻滿布不明漂浮物並散發陣陣惡臭，導致蚊蟲成群。（圖擷取自「我是蘆洲人 LoveLuzhou」臉書粉專）

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