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    首頁 > 生活

    時代的眼淚+1 30年歷史家樂福高雄愛河店4月30日熄燈

    2026/03/30 14:05 記者葛祐豪／高雄報導
    家樂福愛河店將於4月30日熄燈。（取自家樂福愛河店臉書）

    家樂福愛河店將於4月30日熄燈。（取自家樂福愛河店臉書）

    時代的眼淚，1996年開幕的家樂福高雄愛河店，今（30）日發出公告，因租約到期，愛河店確定只營業至4月30日晚間11點。

    2021年9月，台中建商豐邑機構以42億元，從地主南和興產手中，買下家樂福愛河店共3527坪住四與商四土地，每坪換算達119萬元，預計興建愛河第一排的水岸住宅大樓，並表示會配合家樂福愛河店剩下的近2年租約。

    原本2023年2月，愛河店就曾公告停業，但經過談判後，又再續約一次，至今年到期。今天再度公告確定營業至4月30日晚間11點，換句話說，只剩最後1個月營業時間。

    消息一出，網友十分感慨說：「那裡有我年輕時的回憶」、「時代的眼淚！」

    臉書社團「高雄好過日」表示，「家樂福」這個品牌今年即將退出台灣，年中起，統一集團會全面更換全台家樂福招牌，愛河店將在換牌前就畫下句點。台灣第一家家樂福為大順路店，也是向高雄陳家承租，2013年10月31日關閉，2019年2月以總價22.7億元賣給城揚建設，也已申請建照蓋住宅大樓，未來家樂福愛河店應該也是朝景觀大樓方向規劃。

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