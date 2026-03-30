中東戰火致瀝青缺料 雲林崙子大橋調用趕工

雲林元長與嘉義新港重要聯絡橋梁改建工程，東行線原本預計在3月底完工，因瀝青缺料，經協調近日可鋪設預計4月13日通車。（圖由雲林縣府提供）

中東戰爭導致原油運輸受阻，國內瀝青因缺料影響供應，衝擊各縣市道路鋪設工程，雲林縣交通工務局表示，雲林、嘉義重要聯絡橋梁崙子大橋，東行線原本可在3月底完工，因瀝青缺料，經過廠商緊急調度將在本週鋪設，4月13日通車，其他路平案件目前暫不受影響，憂心若戰爭持續，後續要辦理發包的公共工程成本及工期勢必會受影響。

據指出，因生產瀝青所需的原油主要仰賴中東供應，中東戰火持續航運受阻，考量瀝青庫存，中油、台塑公司已發文瀝青相關廠商實施「銷量管控」，因瀝青缺料已有縣市宣布鋪路工程往後順延。

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雲縣交工局長汪令堯指出，目前縣內例行的路平案件仍正常施作，各界關切大甲媽祖遶境進香必經的雲林元長與嘉義縣新港的崙子大橋改建工程，東行線原本可在3月底完工，因瀝青短缺，經協調廠商克服萬難確定可以足量，4月2日只要沒有下雨就可鋪設，預計4月13日開放通車。

今天縣長張麗善與大埤鄉長林森寳等人，前往大埤吉田村雲175線道路會勘，道路側溝擋土牆掏空路基傾斜改善工程。汪令堯說，雲175線改善工程目前還在設計，目前初估經費約870萬元，因中東戰火狀況不明，若以目前塑膠、鋼筋、瀝青短缺及漲價情況，勢必會衝擊到後續要辦理的道路及其他工程。

雲林縣長張麗善等人前往大埤鄉，會勘雲175線道路側溝擋土牆掏空路基傾斜改善工程。（記者黃淑莉攝）

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