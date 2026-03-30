台中市府何時補助帶狀皰疹疫苗？ 衛生局:受限於經費難以補助

衛生局長曾梓展表示，帶狀皰疹疫苗太貴，台中市經費有限，無法補助。（記者蘇金鳳攝）

台中市議會今天進行帶狀皰疹疫苗補助專案報告，由於6都除了台中及高雄都有補助，不分朝野議員都要求市府比照這些縣市進行補助，由於疫苗太貴了，否則可以先補助高風險及弱勢民眾。

市長盧秀燕表示，帶狀皰疹不是傳染病，而各縣市首長也只有高雄市長陳其邁是醫生，也沒有補助，她自己在立法院也是厚生會長，帶狀皰疹疫苗是高單價，高傭金，製造很多恐慌，市府沒有經費補助；衛生局長曾梓展表示，若要65歲長輩全數補助，要打2劑需到85億多元，若只補助弱勢也要1至2億元，台中市並沒有如此多經費。

請繼續往下閱讀...

民進黨議員施志昌、林德宇、楊典忠、陳雅惠、劉士州、朱暖英、張廖乃綸等多位市議員針對帶狀皰疹對長輩帶來的疼痛，難以言喻，目前全台已有12個縣市提供帶狀皰疹疫苗補助措施，6都之中，台北、新北及桃園均已針對特定族群推動補助或試辦計畫。相較之下，台中尚未有明確政策。

眾多議員都表示，很多長輩都罹患過帶狀皰疹，邱愛珊甚至表示，她的父親也深受其苦，建議若無法讓65歲以上的長輩全部補助，應該也先從高風險及弱勢家庭補助。

楊典忠表示，他支持凍卵凍精政策，認為鼓勵生育、中央與地方共同補助是正確方向，但他分析，凍卵凍精針對特定族群使用，補助人數相對有限，而帶狀疱疹疫苗則是高齡族群的普遍需求，受影響人數更多、痛苦程度更高，理應優先考量補助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法