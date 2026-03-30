解決屏縣高樹建興村水患 阿烏排水支線改善開工

屏縣高樹鄉阿烏排水治理第一期工程，30日舉行開工典禮。（記者羅欣貞攝）

為改善屏東縣高樹鄉建興村長期淹水問題，屏東縣政府積極推動阿烏排水治理工程，今天（30日）舉行「阿烏排水支線渠道改善工程含橋梁改建」開工典禮，地方治水建設再向前邁進一步。

阿烏排水支線上游承接山坡地逕流，每逢豪雨或颱風期間，常因山區洪水宣洩快速，加上現況渠道狹小，導致排水路沿線水位壅高，造成溢淹情形，影響高樹鄉建興村、源泉村及周邊聚落居民生活安全。

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屏東縣府指出，阿烏排水支線屬後壁溪排水系統，集水區面積約4.64平方公里，治理權責長度約4625公尺，治理目標為達到10年重現期洪水通洪能力，並以25年重現期洪水不溢堤為原則，透過分期分段整治，逐步提升整體排水效能，降低聚落淹水風險，守護居民生命財產安全。

今日開工的第一期治理工程獲經濟部水利署前瞻基礎建設計畫核定2.71億元，用地經費7600萬元，總計3.47億元。工程長度約2120公尺，包括渠道拓寬整治、護岸新建、水防道路設置，另外包括無名橋1、源泉橋、無名橋2及大路關寮橋等4座橋梁改建，完工後估可降低約150公頃淹水面積。

屏東縣長周春米表示，阿烏排水是高樹鄉、三地門鄉很重要的排水，汛期來時雨量又大又多，前年凱米颱風時備受淹水之苦。其實從2020年她擔任立委時就積極爭取阿烏排水改善，但一、二、三期治水經費要近6億元以上；非常感謝賴清德總統的支持，阿烏排水一期先前就核定，今日終於動土，後續還有二、三期，希望能完整解決整個淹水問題。

水利處也說明，第一期工程針對人口居住處，即建興村上下游，第二期在村莊上方設計滯洪池，第三期拓寬下游河段，屆時整個水就可很順利到達下游排入隘寮溪。第一期工程雖說2年後會完工，但盼在明年年中第二期開始施作，2029年底第三期施作，即特別預算從2026年核定之後到2030年，4年就可把阿烏排水一、二、三期全數完成。

阿烏排水支線屬後壁溪排水系統，屏縣府透過分期分段整治，逐步提升整體排水效能，降低聚落淹水風險。（記者羅欣貞攝）

阿烏排水支線渠道改善第一期工程含橋梁改建開工典禮，鄉親對相關工程十分期待。（記者羅欣貞攝）

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