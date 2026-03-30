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    首頁 > 生活

    政壇新風潮?羅廷瑋透露立委打猛健樂超過20人

    2026/03/30 14:07 記者歐素美／台中報導
    立委羅廷瑋（左）及台中市副市長鄭照新（右）施打瘦瘦針猛健樂，成功瘦身。（記者歐素美攝）

    立委羅廷瑋（左）及台中市副市長鄭照新（右）施打瘦瘦針猛健樂，成功瘦身。（記者歐素美攝）

    瘦身打猛健樂蔚為風潮！台中市副市長鄭照新打瘦瘦針猛健樂，狂瘦17公斤，體重從112公斤減到95公斤，重新穿上舊西裝；立委羅廷瑋也打猛健樂瘦10公斤，維持好身材，他表示，立法院20多位立委都在打；立委蔡其昌特助黃斯駿也打猛健樂瘦了14公斤，從胖子變型男。鄭照新說，因痛風才下定決心減肥，瘦下來的好處是精神好、睡覺不再打呼，遠離痛風，目標是瘦到85公斤。3人皆強調，施打猛健樂需依照醫囑用藥。

    台中市副市長鄭照新最近瘦了一大圈，原本穿不下的西裝，現在也能穿了！鄭照新說，衛生局減重比賽30萬獎金吸引不了他，但今年1月，人生第一次痛風發作，終於讓他下定決定減肥，經醫師建議打瘦瘦針猛健樂，目前體重從112公斤減到95公斤，他不再施打猛健樂，而是透過飲食控制及運動控制體重，希望繼續瘦到85公斤。

    立委羅廷瑋最近身型瘦削，顯露好身材，原來也是打了猛健樂，他表示，立法院20多位立委都在打，他打猛健樂後瘦了10公斤，但停止施打後，最近回升約4公斤。

    立委蔡其昌特助黃斯駿，前陣子也施打猛健樂，體重從106公斤降到92公斤，瘦了14公斤，從胖子變型男，令人眼睛一亮。他表示，減14公斤就好，不會再減了。

    鄭照新、羅廷瑋及黃斯駿都表示，施打猛健樂之前都經醫師評估，並遵照醫師建議的劑量施打，呼籲民眾施打猛健樂減肥一定要先看醫師，並謹遵醫囑。

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