水利署砸逾15億五股二重疏洪道左岸加高至10公尺 與右岸齊高達200年防洪力

新北市長侯友宜（左5）、經濟部水利署長林元鵬（右4），與立委蘇巧慧（左4）、林淑芬（左3）、洪孟楷（左2）等民代今皆出席二重疏洪道左岸加高工程完工典禮。（記者黃政嘉攝）

由經濟部水利署第十河川分署委託、新北市政府水利局代辦的「二重疏洪道左岸加高工程」於今年2月18日順利完工，新北市長侯友宜今天出席完工典禮，強調工程不僅補強了五股地區長年以來的防洪不足，讓五股端的二重疏洪道左岸堤防加高至與三重、蘆洲端的右岸齊高，皆為10公尺高，防洪標準正式對齊，更讓大台北整體防洪韌性大幅進化，面對極端氣候帶來的強降雨威脅，大台北防洪體系邁向新里程碑。

經濟部水利署長林元鵬與立委蘇巧慧、林淑芬、洪孟楷等民代今皆出席二重疏洪道左岸加高工程完工典禮，水利局長宋德仁說明，二重疏洪道左岸加高工程的施工範圍從中山高速公路以北，到觀音坑溪出口，全長3.8公里，工程歷時逾3年，完工後，讓左岸的防洪能力跟右岸一樣，達到200年的保護標準，他強調，這並不只是1個防洪設施，另也做了6處越堤爬梯及1處越堤斜坡道，讓民眾能到高灘地親水、休憩，這對大台北防洪是很重要的里程碑，未來會繼續努力，讓五股洪水平原早日解禁。

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林元鵬指出，很榮幸跟新北市府合作此案，這案除了技術解決了之外，後續還有努力的地方，水利署會繼續跟市府合作，也希望立委幫忙預算這邊，「我們會務實檢討」，讓當地居民享受更好的環境。

侯友宜表示，二重疏洪道是大台北地區防洪的重中之重，過去左右兩岸的防洪標準不一，面對近年來極端氣候屢創強降雨紀錄，地方防汛壓力日益沉重，透過中央與地方合作，由水利署投入約15.24億元，市府團隊辦理加高工程，他強調，這不只是一座堤防，更是市府給在地鄉親的一道安全防護網，更是市府對五股鄉親的承諾，完工後將大幅降低五股、洲子洋地區的溢淹風險，讓大家能安居樂業。

完工典禮途中發生一段小插曲，宋德仁說明，左岸加高工程當初計畫是原來是要在五股新市政計畫裡面開發，同時興建，後來水利署認為非常重要，包括立委林淑芬、洪孟楷、蘇巧慧等人幫忙，中央就全額負擔15.24億元，林淑芬在台下聽到馬上反駁「你都胡說八道，那我討的，跟地方沒關係，講乎清楚」。

侯友宜受訪時緩頰說道，其實每件事情，尤其整個防洪堤防在中央的權管底下，中央是跟地方一起共同努力來面對、一起解決，他樂見中央、地方合作，解決、完成五股此處的防洪整體計畫。

新北市水利局長宋德仁、新北市長侯友宜、民進黨立委蘇巧慧等人一同現勘五股「二重疏洪道左岸加高工程」。（記者黃政嘉攝）

經濟部水利署投入逾15億元，將五股二重疏洪道左岸加高至10公尺，與右岸齊高，達200年防洪力。（記者黃政嘉攝）

二重疏洪道左岸加高工程完工，另配合工程完工整合堤前空間，共設置6處越堤爬梯及1處越堤斜坡道。（記者黃政嘉攝）

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