北埔、清大、采鈺科技合作 共推全鄉型文化永續與ESG示範基地

新竹縣北埔鄉公所、國立清華大學韌性研究中心及采鈺科技股份有限公司，今天共同簽署「北埔永續文化共創與ESG行動計畫」合作備忘錄。（記者廖雪茹攝）

新竹縣北埔鄉公所、國立清華大學韌性研究中心及采鈺科技股份有限公司，今天共同簽署「北埔永續文化共創與ESG行動計畫」合作備忘錄，將以文化部「台灣文化路徑政策」為發展主軸，規劃多元文化遊程，包括文化歷史、飲食體驗、生態信仰及國家綠道等，並結合北埔四季節慶活動，推動低碳旅遊，更期許成為全國首例以整個鄉鎮為單位推動文化永續與ESG行動的示範基地。

北埔鄉長莊明增表示，北埔擁有深厚的客家文化資產與歷史底蘊，透過此次三方合作，將有效整合並串連鄉內古蹟、聚落及自然環境等多元文化資源，導入企業永續思維與學術專業，打造「全鄉型地方博物館」的創新治理模式，使文化不僅得以保存，更能轉化為推動地方發展的重要動能。

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清大韌性研究中心主任林福仁教授表示，該中心將提供專案管理與學術研究支援，未來將透過服務設計、文化路徑規劃及永續評估機制，協助北埔建立可長期運作的文化治理模式，並逐步發展具指標性的「韌性鄉鎮」示範案例。

采鈺科技副總經理黃文榮表示，企業投入ESG已成為國際趨勢，這次參與計畫不僅是企業社會責任的具體實踐，更透過員工參與文化遊程，深化企業與地方的連結，促進文化傳承與產業發展，進而創造企業、地方與文化共榮的永續價值。

計畫執行面向上，將由清大韌性研究中心負責計畫管理與研究分析，北埔鄉公所統籌場域整合與行政執行，采鈺科技提供資源支持與ESG參與機制，共同打造可複製、可擴散的地方永續治理模式。將培育在地導覽人才、促進社區參與，並吸引企業員工及民眾參與文化遊程，逐步建立北埔文化品牌，展現台灣地方創生與ESG實踐的最佳案例。

「北埔永續文化共創與ESG行動計畫」將規劃多元文化遊程，並結合北埔四季節慶活動，推動低碳旅遊。（記者廖雪茹攝）

清大韌性研究中心主任林福仁（由右至左）、北埔鄉長莊明增、采鈺科技副總經理黃文榮代表簽署「北埔永續文化共創與ESG行動計畫」合作備忘錄。（記者廖雪茹攝）

新竹縣北埔鄉公所、國立清華大學韌性研究中心及采鈺科技股份有限公司，今天共同簽署「北埔永續文化共創與ESG行動計畫」合作備忘錄。（記者廖雪茹攝）

北埔鄉長莊明增表示，北埔擁有深厚的客家文化資產與歷史底蘊，透過產官學三方合作，希望打造「全鄉型地方博物館」的創新治理模式。（記者廖雪茹攝）

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