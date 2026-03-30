文資會審議通過 花博園區可以開發了

圓山花博園區。（記者董冠怡攝）

花博園區座落在圓山會展專用特定區，基地內除了中山足球場為永久建物，其餘皆屬臨時性質，由於位於潛在考古遺址範圍，去年委託專業顧問團隊進行評估，今於文化資產審議會報告文資調查發掘計畫成果並提請審議，15名與會委員一致通過。文化局表示，此區域可以進行開發作業，但須先提交施工監看計畫。產業發展局回應，後續將在兼顧文化資產保存之前提下，推動開發可行性評估及整體規劃作業。

圓山花博園區腹地約6公頃，目前作為展覽及活動場域、新創空間、市民休憩等多元使用，都市計畫分區為會展特定專用區，因處國定圓山考古遺址指定範圍周邊地區，屬其潛在考古遺址內，管理單位產發局未釐清文資現況並規劃未來開發方向，使用單位台北市會展產業發展基金會辦理調查發掘計畫。

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去年提交申請書與計畫書後，會展基金會委託的月湖文化實業公司日前提送發掘計畫成果報告書，今於文資會提請審議。業者說明，調查範圍為原中山足球場（現為花博爭艷館）周邊，進行地質鑽探與探坑發掘，雖有發現疑似日治時期地層與結構，但皆未發現史前人類活動文化層或遺物、遺跡，加上過往調查紀錄，推測基地已於圓山遺址人群居住邊緣外，為了維護公共安全，已先回填探坑。

業者建議，整體而言雖然工程直接影響考古遺址可能性低，但按過往（1999、2020、2022年）考古調查試掘決議，應將基地區分限制開發區、輕度開發區及可開發區，依照文化資產保存法相關法規及國定圓山考古遺址管理維護計劃，進行施工中全程監看作業。

經與會的15名委員一致通過，文化局表示，現在此區域產發局已可進行開發工作，但也要求產發局開發前，要先提供施工監看計畫給文化局。產發局回應，後續將在兼顧文化資產保存前提下，推動開發可行性評估及整體規劃作業，審慎評估未來發展方向，提升使用效益。

產發局補充，因屬會展特定專用區，未來原則上仍會以會展產業（展覽與會議）適用去評估，定位上，南港展覽館以科技專業類型展覽為主，花博園區則以民生、消費相關，也因位處禁航區，樓高限高41公尺左右。之後尚待撰寫開發可行性評估案，接著才會進入招商等環節，並由廠商評估是否重新規劃設計場館。

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