推動「高雄學」深化在地文化 高大與高雄史博館簽MOU

高雄大學校長陳啓仁（左）與高雄市立歷史博物館館長李文環簽署合作備忘錄。（圖：高大提供）

國立高雄大學校長陳啓仁今天與高雄市立歷史博物館館長李文環簽署合作備忘錄（MOU），雙方將結合學術研究、教學場域與文化資源，共同推動「高雄學」。

高雄大學校長陳啓仁表示，隨著北高雄產業發展與人口結構變化，在地文化與知識正面臨被快速淹沒的風險，文化的「記錄、論述與轉譯」成為當前重要課題，而高雄市立歷史博物館正是城市文化的重要基礎建設與公共平台，未來期待雙方展開更具深度與長期性的合作關係。

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高雄市立歷史博物館館長李文環表示，博物館正從傳統典藏與展示功能，轉型為強調「資源共享」與「共創合作」的公共文化平台，未來將提供場館空間、典藏內容與研究資源，與學校端攜手發展創新成果，並讓學生作品有機會進入公共平台進行展示、典藏與內容轉化，使學習成果成為可被看見與保存的文化資產。

李文環進一步指出，史博館本館為二二八事件歷史現場，另包含柯旗化故居等重要人權場域，具備發展人權教育的獨特條件。他並以鹽埕街區策展與「展高雄」系列為例，說明博物館如何走入城市、深化與地方社群互動，強調「博物館應成為大家的博物館」，推動城市文化的再詮釋與公共參與。

雙方將結合學術研究、教學場域與文化資源，共同推動「高雄學」。（圖：高大提供）

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