水泥石塊砸在床邊⋯ 吳欣岱揭內湖安康街建築結構受損 住戶求助無門

安泰街建築外牆石磚剝落，住戶自行修繕、補強。（記者蔡愷恆攝）

台灣基進台北市黨部主委、台北市議員第二選區（內湖、南港）參選人吳欣岱今（30）日與內湖安泰街居民召開記者會，指出社區建築老舊，地震後結構受損嚴重，明顯可見建築鋼筋外露、牆壁水泥掉落，民眾住得膽戰心驚，卻因沒有管委會，住戶求助無門。吳欣岱表示，內湖安泰街的案例只是冰山一角，台北市還有無數老舊建物正面臨同樣的威脅，呼籲市府主動介入關心、協助。

當地居民麥先生說明，附近房屋屋齡約40年，從外觀到整個結構、樑柱都出現很多問題。他指出，外牆石磚剝落，後方更有大量水泥塊掉落，「如果打到人是真的會出人命的，非常危險。」此外，最核心的支撐樑柱都出現深淺不一的損裂現象。

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呂先生也曾遇過原本安裝在梁上的窗簾，竟然連同水泥石塊從樑上崩落，直接砸在床邊，幸好當時並沒有在睡覺。他無奈說，都更流程往往要等待3至5年，目前房屋結構根本無法支撐這麼久。

吳欣岱說，原以為只是普通的都更案件，但發現這已達到嚴重的公共安全問題。因為沒有管委會，只要涉及公共設施的修繕，行政門檻就極高，住戶想自費改善都沒辦法。她也指出，由於時效限制，地震發生後「一個禮拜內」可請市府找技師評估貼紅黃單。但若裂縫是隨時間擴大，或住戶在地震一周後才發現，就完全沒有求助空間。

吳欣岱呼籲市府提出明確的制度流程，讓這些高風險建築能有對口的行政或法律資源來解決安全問題，如針對北市高風險建築建立「一條龍」協助窗口，由市府主動介入進行結構鑑定與預防性補強。

地震後建築結構受損嚴重，可見建築鋼筋外露、牆壁水泥掉落。（記者蔡愷恆攝）

民眾住家廁所天花板因地震影響明顯。（記者蔡愷恆攝）

台灣基進台北市黨部主委、台北市議員第二選區（內湖、南港）參選人吳欣岱今（30）日與內湖安泰街居民召開記者會。（記者蔡愷恆攝）

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