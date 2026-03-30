活化公有市場 嘉縣朴子第一市場兒童遊戲室揭牌今起10天試營運免費入場

朴子第一市場兒童遊戲室今揭牌啟用，多名縣議員、代表、里長等民代共襄盛取。（記者王善嬿攝）

為活化嘉義縣朴子第一公有零售市場，朴子市公所獲在地企業禎祥食品工業股份有限公司贊助建置費用，利用閒置已10餘年的第一市場「麻糬棟」4樓，新建「朴子第一市場兒童遊戲室」，室內設有球池、角色扮演、足撞球、電動車等遊戲區，是海區首座適合2至6歲的室內親子樂園，今起試營運10天，親子免費入場。

揭牌儀式今上午舉行，朴子市長吳品叡、東石鄉長林俊雄、縣議員李國勝、黃嫈珺、姜梅紅、朴子市民代表會主席陳玉霞等人出席，許多鄉親、民代到場十分驚豔，直呼已經閒置10多年的公有市場4樓，經重新粉刷煥然一新。

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吳品叡表示，第一市場3樓建置為藝文空間，後來又受到禎祥食品工業股份有限公司與禎祥教育基金會贊助建置遊戲室，今天揭牌啟用，還找來大魯閣實業股份有限公司人員現場協助服務民眾，期許未來吸引朴子市、鄰近鄉鎮市、縣市的民眾走進朴子第一市場，讓朴子第一市場不只有潤餅、麻糬等美食特色，還成為多元遊憩場所。

吳品叡說，兒童遊戲室今天揭牌後正式啟用，由公所自辦試營運10天後將暫時不開放，公所已同時進行上網招標作業，待完成發包，遊戲室將委外營運，「不會讓大家等太久」。

朴子第一市場室內遊戲室今揭牌啟用，朴子市公所未來將招商委外營運。（記者王善嬿攝）

朴子第一市場室內遊戲室啟用，全新的球池還有南部唯一的足撞球遊戲區。（記者王善嬿攝）

嘉縣海區首座針對6歲以下兒童設計的室內遊戲室，今天在朴子第一市場啟用。（記者王善嬿攝）

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