「時間慢慢走、歲月等等我」 三芝國小陳妍錚用文字施展親情魔法

新北市教育局長張明文（左1）與3位學者現場玩魔法成語大挑戰。（記者羅國嘉攝）

新北市教育局今（30）日舉辦「國小公益閱讀寫作班頒獎典禮」，以「寫吧！寫出魔法超能力！」為主題，現場表揚9位學童。其中榮獲特優的三芝國小陳妍錚，在作品中感性寫道「與父母相聚的時光總是過得太快，我多麼希望能念出咒語：『時間慢慢走，歲月等等我。』」 這席話深切道出對親情的珍惜，展現出超越年齡的生命思考。

教育局長張明文指出，閱讀與寫作是孩子學習歷程中最重要的基礎能力，閱讀幫助孩子打開視野、理解世界；寫作則讓孩子把所見所感轉化為有溫度、有想法的表達。面對AI時代，孩子不只要會使用科技工具，更要具備獨立思考與組織觀點的能力，說出自己的看法、寫出自己的觀點，讓文字成為探索世界、表達自我的重要力量。

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陳妍錚在作品〈我最想學會時間放慢魔法〉中寫下，「與父母相聚的時光總是過得太快，我多麼希望能念出咒語：『時間慢慢走，歲月等等我。』但後來發現，真正需要學會的魔法，其實是珍惜每一分每一秒。」短短幾句文字，道出孩子對陪伴與親情的珍惜，也展現閱讀寫作教育不只是文字技巧的培養，更是情感表達與生命思考的累積。

另一位獲獎學生新埔國小胡芷綾也分享，參加公益閱讀寫作班後，自己愈來愈喜歡閱讀，也更有勇氣把想法寫下來。胡芷綾表示，在老師引導與同學交流中，不僅拓展閱讀視野，也建立表達自信，「每完成一篇作品，就像施展一次文字魔法，讓想像變得真實而生動。」 這顯示孩子不只學會寫作文，更學會用文字表達感受，寫出屬於自己的成長風景。

新北市教育局表示，市府持續推動閱讀教育與寫作扎根，並結合數位學習與AI應用，透過智慧閱讀診斷、適性書單推薦及多元寫作引導，陪伴孩子從閱讀理解走向觀點表達，逐步提升深度思考與創意書寫能力。未來將持續打造更多元的閱讀寫作學習支持系統，讓孩子不只愛閱讀、會寫作，更能在AI時代保有獨立思辨與創新表達的關鍵能力。

新北市教育局今天舉辦「國小公益閱讀寫作班頒獎典禮」，現場表揚9位學童。（記者羅國嘉攝）

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