北市抽驗清明應景食品 花生粉、豆干不符規定

台北市衛生局今（30）日公布清明食品抽驗結果，3件「花生粉」檢出黃麴毒素超標。（圖由台北市衛生局提供）

清明節即將到來，台北市衛生局今（30）日公布清明應景食品抽驗結果，其中檢驗結果5件不符規定，其中3件「花生粉」檢出黃麴毒素超標，2件「豆干」檢出食品添加物殺菌劑過氧化氫。

衛生局針對不符規定產品，已令販售地點業者立即下架、不得販售，其中3件花生粉經追查違規產品來源為外縣市，已移請所轄衛生局依權責辦理；另有2件豆干無法提供確切來源，將依法處業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

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衛生局說明，產品不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定者，以及不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定者若限期內不改正，皆可處處責任業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局解釋，黃麴毒素為誘發肝癌的主要毒素之一，具有極高熱安定性，需加熱至極高溫（237~306°C）才可分解，台灣屬高溫潮濕氣候，米、麥、豆、五穀雜糧或其相關製品等若未妥善保存，容易滋生黴菌，可能導致黃麴毒素污染。

此外，衛生局也說明，過氧化氫（H2O2）可做為食品殺菌劑，具有漂白、防腐效果等用途，常使用於魚肉煉製品及豆類製品之加工過程，依據食品添加物使用範圍及限量暨規格標準規定，食品中不得殘留。食用過量可能會引起頭痛、嘔吐等症狀。

台北市衛生局今（30）日公布清明食品抽驗結果，2件豆類製品「豆干」檢出食品添加物殺菌劑過氧化氫。（圖由台北市衛生局提供）

台北市衛生局公布清明應景食品抽驗結果，其中檢驗結果5件不符規定。（圖由台北市衛生局提供）

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