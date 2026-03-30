清明連假不塞車！ 公路局曝省道易塞路段提醒民眾避開

連假疏運措施及路況資訊可下載App觀看最新路況。（公路局提供）

週五開始就是一連4天的清明節連續假期（4月3日至6日），公路局預估這次連假主要旅次將以掃墓祭祖及觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，提醒民眾先蒐集路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段。

公路局預估，掃墓祭祖及觀光旅遊車潮將於4月3日至5日湧現，返回工作地車潮則預估從5日下午至6日開始陸續出現，主要城際道路易壅塞的路段及時段，包括：台9線蘇花路廊，南下3日1-17時，北上5日10-21時及6日15-18時；台9線南迴公路，往屏東方向5日16-20時及6日16-19時；台1線水底寮至楓港路段，南下3日10-13時、北上5日15-21時及6日15-17時。

請繼續往下閱讀...

公路局也預估，台61線鳳鼻至香山路段，南下2日11-14時、3日12-14時及4日13-14時，北上2日13-15時、4日14-15時、5日13-15時及6日14-15時；台61線竹南路段，南下3日8-15時及4日10-12時，北上4日17-19時及5日16-20時；台61線中彰大橋改建路段，南下3日17-19時及4日9-12時，北上4日15-20時、5日14-20時及6日14-18時，建議民眾可避開壅塞時段。

公路局提醒用路人，台61線玄寶大橋及中彰大橋路段因改建施工影響，預估連假期間將有車多壅塞情形，該局已規劃相關疏導措施及替代道路，建議用路人依沿線CMS宣導內容及改道標誌行駛，避免塞在車陣中。

公路局表示，至於銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線臺中快官至成功路段及大里二至霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等，也預估連續假期有車多壅塞情形。

重要觀光風景區鄰近路段，預估連續假期有車多壅塞情形。公路局說明，像是台2線福隆及萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3線及台7線大溪至慈湖路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑至梅山路段，也可能有車多壅塞情形。

在公共運輸方面，清明連假期間也推出多項優惠措施，公路局表示，在4月2日至6日期間，搭乘西部中長途及東部國道客運路線享票價6折優惠，另加入TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金；兩者疊加後，最高可享42折優惠；搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，於10小時內使用電子票證轉乘在地客運，可享一段票或基本里程免費及搭乘指定幸福巴士免費。

公路局表示，這次清明節連假已協調各國道業者籌措運能，總計提供3.8萬班次及122萬座位數，截至3月25日已售出約3.7萬張預售票，尚餘充足服務量能，歡迎民眾多加利用。以上相關疏運資訊，民眾均可至公路局網站（http://www.thb.gov.tw）查詢，或下載「幸福公路」App查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法