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    首頁 > 生活

    重建海岸防線 台南七股沙洲復建工程預計年底前完工

    2026/03/30 12:10 記者王姝琇／台南報導
    去年11月搶修完成第1層沙腸袋。（南市水利局提供）

    去年11月搶修完成第1層沙腸袋。（南市水利局提供）

    七股沙洲復建工程啟動！為加速完成沙洲復育，台南市府向中央爭取2件災後復建工程，並成功獲得經濟部水利署核定補助經費共7800萬元。2月24日第一次開標2案皆順利決標，目前工程已開工，預計於年底前完工。

    去年7月丹娜絲颱風掀起百年一遇的暴潮，將七股外海的沙洲衝破，導致海水灌入西寮社區，後續楊柳颱風持續造成破口擴大。為加速完成沙洲復育，台南市府向中央爭取2件災後復建工程，並成功獲得經濟部水利署核定補助經費共7800萬元。

    計畫將沿海岸線施作沙腸袋1430公尺，沙腸袋採雙層堆疊方式將防護提高至5公尺以上，以抵禦颱風暴潮襲擊，同時將抽取潟湖內淤積土方填築於沙洲人工養灘6萬3000立方公尺，一併達到潟湖疏濬及沙洲復育的效果，目標於今年底前完工。

    水利局長邱忠川表示，去年颱風災害後即緊急動用災害準備金2043萬元進行搶修作業，施作沙腸袋850公尺及抽沙養灘2萬5000立方公尺，完成基礎第1層防護。本次再獲水利署核定災後復建經費7800萬元，辦理「114年8月楊柳颱風七股區七股潟湖北潮口災後復建工程（5200萬元）」及「Danas-F-06-02-08-114年8月楊柳颱風七股區青山港沙洲災後復建工程（2600萬元）」，規劃將沙腸袋提升至2層，共5公尺高度。2月24日第一次開標皆順利決標，目前工程已開工並預計於年底前完工。

    市長黃偉哲表示，感謝中央支持台南沙洲復建經費，七股潟湖及沙洲是台南市海岸防護的第一道防線，整體沙洲復育計畫完成後將可提升沿海防洪韌性，確保民眾生命財產安全。

    七股潟湖疏濬抽砂至沙洲養灘。（南市水利局提供）

    七股潟湖疏濬抽砂至沙洲養灘。（南市水利局提供）

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