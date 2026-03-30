台大舍監性騷判刑7月 學生會籲立即解職 校方：不再聘用

立法委員范雲（左一）、台大學生會會長陳柏承（左二）去年8月陪同受害女學生（右二）開記者會。（資料照）

首次上稿12:09

更新時間12:42（新增台大回應）

針對台大舍監性騷案，台北地院26日依「跟騷法」判當事舍監有期徒刑7個月。台大學生會今（30日）陪同受害學生召開記者會，呼籲台大應立即解除舍監一切職務，要求台大停止上訴、重啟性平調查，同時喊話教育部應擔起主管機關責任，以部內性平會審議本案。

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對此，台灣大學表示，尊重司法判決。學校雖非此訴訟當事人，無法得知判決書具體內容，然於宣判後獲悉結果，即立刻召開相關會議討論並作成決議。為保障學生權益並符合勞動法規，該員將不再任職於學校。

台大1名女博士生（Y女）2022年前向校方性平會提出性騷擾申訴，指控遭女舍監親吻、磨蹭、咬手臂、傳示愛簡訊、連續撥打電話等；但校方性平會調查後，決議認定「不成立」性騷擾，女博士生不服打行政訴訟。台北高等行政法院去年認定台大性平會議組織不合法，判決撤銷處分，可上訴。

台大學生會在立法院召開「歷時三年台大舍監案終判刑 學生會批台大、教育部卸責不作為」記者會。

學生會指出，去年11月24日行政判決勝訴後召開的記者會，教育部長鄭英耀也親口於媒體前指出「學生希望學校不要再提上訴，我想也應該有一定的道理。」在去年教育部內性平會中，也曾有決議白紙黑字要求台大「請學校持續關注訴訟進度，並於判決結果出爐後，依規定妥適處理。」同時要求台大性平會「限期」完成本案之再次審議，然而時至2026年的3月仍未有所進展。

台大學生會對此提出3大訴求，第一，北高行已經明確認定，台大性平程序存在違法問題；教育部長也親口肯認停止上訴具有一定道理。台大應即刻停止濫用行政權力以及「本案已完成審議」之荒唐理由，參酌行政和刑事判決結果，重新展開性平會調查，還給學生一個安全的校園。

第二，教育部目前明顯無法督導台大執行法院端判決的意旨，或實質透過部內行政決議限期要求台大於校內召開性平會審議本案。在大學自治遭到濫用的前提下，教育部應依據「性別平等教育法」第40條第3項以部內性平會讓本案有重新審議之進行，確保性平制度回歸法治與正義。

第三、本案舍監於刑事一審已依「跟蹤騷擾防制法」判處有期徒刑，有罪事實已相當明確。台大過去曾明確表示，若刑事法院有結果，將對該舍監採取停職等相關處置。如今判決已出，校方更不應延宕或迴避承諾。台大雖表示當事人已不再擔任舍監一職，但仍須進一步說明，當事人是否仍以任何形式持續於校內任職。

學生會也提到，台大教師葉丙成在擔任教育部次長期間，濫用職權洩漏性平案當事人個資，已被相關主管機關裁罰。台大與教育部至今未就此事件提出充分說明與制度檢討，更沒有向當事人鄭重道歉。學生會要求台大與教育部停止互相推諉責任歸屬，應提出具體防範措施，避免再次發生相同事件。也敦請葉丙成尊重裁罰結果，停止訴願，並接受監察院調查。

此外，學生會也譴責網路騷擾與個資外洩行為。學生會指出，當事人在訴訟期間，曾於社群平台Dcard遭網友威脅、騷擾，包含公開姓名、系級、指導教授及住宿資訊，甚至有人對其進行人身威脅，目前已向警方報案，相關案件已進入調查程序。學生會呼籲網友停止匿名攻擊與散布個資，勿以身試法。

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