團購澎湖石鮔乾煮滷肉 赫見疑似藍環章魚嚇壞消費者

民眾團購石鮔乾，赫然發現藍環章魚屍體。（民眾提供）

風味獨特的石鮔乾，搭配滷肉烹煮是澎湖傳統佳餚，澎湖消費者去年透過澎湖臉書社團購買石鮔乾，今年3月21日興沖沖製作石鮔排骨三層肉，加入大蒜、板豆腐、螺罐等食材，並大方用料許多石鮔乾，滿滿一大鍋，讓人垂涎三尺，但吃了一碗，才看到桌上没煮完的章魚乾，還有藍色圈圈、閃閃發光。

消費者這才驚覺不對，發現誤食到劇毒藍環章魚，連續2天的身體左側日夜抽痛，胸口沒有很痛，喉嚨又開始痛，脚抽痛的像螞蟻蟻啃食的感覺。頭皮開始冒出小腫包有點痛，請洗頭板娘拍照看，只是小小紅紅的而已，消費者自嘲還好常常吃到髒東西，都會長小腫包。

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藍圈章魚屬，亦稱「藍環章魚屬」、「豹紋章魚屬」、「豹紋蛸屬」，生活在太平洋西岸，分布從日本到澳洲都有的章魚，共有3個現生種及1個未確定的物種，是毒性猛烈的動物。藍環章魚為河豚毒素，是一種神經毒素，發作相當迅速，最快15至30分鐘就會從嘴巴開始麻、接著舌頭，後續再出現吞嚥有問題、手腳無力的情況，基本上2小時內就會有異樣。

醫師建議，若看到跟一般章魚不太一樣的，建議不要食用，一旦誤食，感覺嘴巴麻就要直接就醫。

藍環章魚毒性台海第一，可以毒殺5個人。（民眾提供）

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