為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    團購澎湖石鮔乾煮滷肉 赫見疑似藍環章魚嚇壞消費者

    2026/03/30 11:51 記者劉禹慶／澎湖報導
    民眾團購石鮔乾，赫然發現藍環章魚屍體。（民眾提供）

    民眾團購石鮔乾，赫然發現藍環章魚屍體。（民眾提供）

    風味獨特的石鮔乾，搭配滷肉烹煮是澎湖傳統佳餚，澎湖消費者去年透過澎湖臉書社團購買石鮔乾，今年3月21日興沖沖製作石鮔排骨三層肉，加入大蒜、板豆腐、螺罐等食材，並大方用料許多石鮔乾，滿滿一大鍋，讓人垂涎三尺，但吃了一碗，才看到桌上没煮完的章魚乾，還有藍色圈圈、閃閃發光。

    消費者這才驚覺不對，發現誤食到劇毒藍環章魚，連續2天的身體左側日夜抽痛，胸口沒有很痛，喉嚨又開始痛，脚抽痛的像螞蟻蟻啃食的感覺。頭皮開始冒出小腫包有點痛，請洗頭板娘拍照看，只是小小紅紅的而已，消費者自嘲還好常常吃到髒東西，都會長小腫包。

    藍圈章魚屬，亦稱「藍環章魚屬」、「豹紋章魚屬」、「豹紋蛸屬」，生活在太平洋西岸，分布從日本到澳洲都有的章魚，共有3個現生種及1個未確定的物種，是毒性猛烈的動物。藍環章魚為河豚毒素，是一種神經毒素，發作相當迅速，最快15至30分鐘就會從嘴巴開始麻、接著舌頭，後續再出現吞嚥有問題、手腳無力的情況，基本上2小時內就會有異樣。

    醫師建議，若看到跟一般章魚不太一樣的，建議不要食用，一旦誤食，感覺嘴巴麻就要直接就醫。

    藍環章魚毒性台海第一，可以毒殺5個人。（民眾提供）

    藍環章魚毒性台海第一，可以毒殺5個人。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播