清明連假返鄉出遊 苗警祭交管措施請配合

清明節4天連續假期將屆，苗栗縣警察局預計將湧現大量返鄉掃墓、祭祖及觀光旅遊人潮，就國道及轄內重要觀光景點周邊道路，規劃交通疏導措施，請民眾配合。（圖由警方提供）

清明節4天連續假期將屆，苗栗縣警察局預計將湧現大量返鄉掃墓、祭祖及觀光旅遊人潮，就國道及轄內重要觀光景點周邊道路，規劃交通疏導措施與加強警力部署，請民眾配合。

警察局指出，此次重點疏導範圍包含國道1號頭份、頭屋、公館、銅鑼及三義交流道，及國道3號竹南、後龍、通霄及苑裡交流道等重要匝道，並針對通往南庄、三義慢城、大湖泰安溫泉區及各露營區等三大風景區聯絡道路加強交通指揮，期望有效分散車流、降低壅塞情形。

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三義地區交流道至水美街、勝興車站等路段派遣交通崗執行指揮疏導，並加強取締違規停車及併排停車行為；南庄地區則針對頭份交流道至南庄市區及東側引道通往三灣之重要路口加強疏導；大湖地區則於台3線、台72線、苗62線路口及大湖酒莊前部署警力，維持通往泰安溫泉區及露營區車流順暢。

為提升台61線主線行車效率，4月4日至6日12時至21時，將封閉台61線冷水坑、復興路、中美里、保福路、苗11線大山腳路口等5處平交路口，另竹南垃圾場路口自4月3日10時起提前封閉，以減少車流交織情形，維持行車順暢。

另，配合國道疏運措施，4月3日6時至12時，國道1號頭份交流道及國道3號香山交流道南向入口匝道將實施高乘載管制；另於4月5日至6日12時至21時，封閉國道3號西濱交流道北上入口匝道。

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