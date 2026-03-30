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    首頁 > 生活

    台中機場運量及班次成長驚人 何淑萍：民航局會加緊推動相關建設

    2026/03/30 11:50 記者歐素美／台中報導
    民航局長何淑萍表示，台中機場航班及運量較疫情前大幅成長，民航局會加緊推動相關建設。（記者歐素美攝）

    民航局長何淑萍表示，台中機場航班及運量較疫情前大幅成長，民航局會加緊推動相關建設。（記者歐素美攝）

    民航局長何淑萍表示，台中機場運量去年為171萬人次，已超越疫情前20%；航班部分，夏季班表達每周146班，也遠超疫情前的111班，大幅成長，台中機場就是中部的國際機場，是中部對外的門戶，民航局會加緊推動相關建設。

    民航局長何淑萍今天出席星宇航空台中到日本東京、熊本首航剪綵儀式時表示，台中機場在星宇航空大力飛航下，2024年到現在，夏季班表預計每周飛46班，佔台中航空140多航班的3分之1強，這是星宇航空對台中航空站非常重要的助力。

    何淑萍指出，台中機場運量去年是171萬人次，已超越疫情前20%；航班部分，夏季班表達每周146班，也遠超疫情前的111班，這都是蠻大幅的成長，除了台中進出的方便性，1月份行政院長卓榮泰來台中機場也有提到通關的便利性，因此，民航局在關務部分加了第二條X光機，加速檢查行李。

    何淑萍說，未來大家對台中機場還有更大的期待，對於未來整個航廈的空間及機場空側的設施，民航局正積極規劃推動中，對於台中機場未來的發展，會繼續投注相關的經費來進行建設。

    何淑萍強調，台中機場就是中部的國際機場，不僅星宇航空等國籍業者，外籍業者也佔了3分之1，基本上是中部對外的門戶，民航局會加緊推動相關建設，航廈目前的容量是369萬人次，未來會更積投入建設，讓航空公司有更好的活動場域跟空間。

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