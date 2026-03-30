基泰事件2年半 「大直儒玉」都更案調整策略拚二度招商

「大直儒玉」預計興建地上17層、地下4層住宅大樓。（台北市住都中心提供）

2023年9月基泰建設北市大直工地施工失當損鄰至今已兩年半，東側預防性撤離區域的「大直儒玉公辦都市更新案」，2025年4月第一次公告招商流標，實施者台北市住都中心今（30）日二度公告招商，預計興建地上17層、地下4層住宅大樓。

住都中心指出，「大直儒玉」基地面積約1030坪，位於大直街94巷、94巷3弄及1弄與124巷所圍街廓東側之儒林園及玉園社區，是基泰事件發生時緊急預防性撤離的地區，部分建物有受損情形。經整合百餘住戶意願後，以公辦都更方式推動重建，2025年4月公告招商但無人申請。經考量潛在申請人的回饋意見與市場環境，調整財務架構及招商策略，並與住戶溝通說明，將相關意見納入第2次公告內容中。

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住都中心表示，「大直儒玉」鄰近捷運文湖線大直站及劍南路站，周邊文教空間豐富、生活機能完整，將爭取基準容積100%獎勵為基礎，並已完成耐震能力初評，適用防災型容積獎勵。更新後預計興建地上17層、地下4層住宅大樓，樓地板面積約8700坪，可帶動民間投資約44.62億元，創造不動產價值逾100.82億元。

另外，將捐贈至少2%都更基金，建築規劃須達銀級以上綠建築及建築能效第1+級，並以立體綠化及綠覆率100%為目標，落實田園都市政策。

「大直儒玉」基地位置圖。（台北市住都中心提供）

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