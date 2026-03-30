好消息！星宇航空今年底將飛台中到北海道

立委蔡其昌表示，星宇航空預計今年底台中直飛日本北海道的札幌！（記者歐素美攝）

星宇航空今天在台中國際機場舉行台中飛日本東京、熊本首航剪綵儀式，立委蔡其昌表示，星宇航空預計今年底台中直飛日本北海道的札幌！盼民航局加速第三航廈的擴建，帶動地方觀光；星宇空董事長張國煒則保守表示，要等與日方確定再說。

蔡其昌表示，星宇航空從台中到日本本州、四國、九州都飛了，就剩下北海道，董事長張國煒跟他承諾，預計目標是今年10月冬季班表公布時，與日本確定後即可台中直飛札幌，另預計明年飛東北仙台，這樣台中到日本就全部飛完了，很多人並敲碗星宇明年飛台中到泰國曼谷或清邁、馬來西亞，讓中旅客出國旅遊更方便。

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蔡其昌表示，感謝星宇航空將台中做為其母基地，因此，他積極努力爭取過夜停機坪，讓星宇的飛機不用再飛回桃園機場清洗，更重要的是要加快速度興建第三航廈，星宇台中航線搭載率都8成以上，航空公司賺錢就願意加緊投資，但我們硬體一定要跟上，第三航廈蓋好，大型客機就可以進來，新的行李轉盤就有空間可以建置，現有行李轉盤不足的問題也可一併解決，過去5年計畫太久，建議民航局將重要的巷抽出來先做。

蔡其昌指出，當初台中機場遷建到清泉崗，一度被譏為蚊子機場，經過20年的努力，航空業者都很願意投資，因中部的確有很龐大的消費市場，過去桃園機場的備援機場是高雄，現在高雄本身飛機很多，備援功能下降，台中機場擴建可做為桃機的備援機場，台中機場的投資迫不及待，今天立委何欣純、黃侓豪及羅廷瑋等皆到場，顯示不分朝野，大家都很關心台中機場，要民航局長加油，並拜託中市府做好機場的聯外交通。

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