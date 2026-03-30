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    首頁 > 生活

    昨青年節北市青年局辦捐血活動 視障按摩師進駐現場

    2026/03/30 11:07 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市青年局舉辦捐血活動，邀請青年朋友挽袖捐血、響應公益。（台北市青年局提供）

    台北市青年局舉辦捐血活動，邀請青年朋友挽袖捐血、響應公益。（台北市青年局提供）

    台北市青年局於昨日329青年節舉辦捐血活動，邀請青年朋友挽袖捐血；許多青年響應「一個人太孤單，揪團捐血才浪漫」的號召，紛紛與好友、夥伴組隊捐血，以實際行動證明青年世代的青春不僅充滿活力，更有守護社會的愛心與行動力。青年局也特別邀請視障按摩師進駐現場，展現對不同群體的實質支持。

    青年局表示，青年節應是一個青年們能夠展現責任感與社會參與的時刻，此次透過捐血活動，希望讓青年從生活中實踐助人精神，將青春熱血轉化為守護他人的力量，也讓更多人看見青年對公共事務與社會關懷的投入。

    活動現場湧入許多參與民眾，不少青年朋友相約同行，一起完成捐血。現場除了準備實用的環保精緻碗組、超商禮卡及咖啡券等「補元氣」好禮外，青年局特別邀請視障按摩師進駐現場，展現對不同群體的實質支持。不少民眾在完成捐血後，一邊與友人分享助人的滿足感、一邊享受按摩舒壓。

    青年局指出，活動獲得青年及市民朋友熱情響應，讓青年節不再只是一個節日，而是轉化為傳遞善意、促進社會正向循環的實質行動，也讓更多人看見青年世代的責任感與行動力。青年局也特別感謝所有參與捐血的民眾以及現場的醫護人員的協助與支持，共同完成這場充滿溫度的公益活動。

    台北市青年局舉辦捐血活動，邀請青年朋友挽袖捐血、響應公益。（台北市青年局提供）

    台北市青年局舉辦捐血活動，邀請青年朋友挽袖捐血、響應公益。（台北市青年局提供）

    青年局也特別邀請視障按摩師進駐現場，展現對不同群體的實質支持。（台北市青年局提供）

    青年局也特別邀請視障按摩師進駐現場，展現對不同群體的實質支持。（台北市青年局提供）

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