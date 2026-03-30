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    首頁 > 生活

    買到海砂屋自認倒楣？ 新版成屋定型化契約要求揭露

    2026/03/30 11:06 記者賴筱桐／新北報導
    針對海砂屋檢測標準，行政院核定修正「成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」中的「建物現況確認書」，4月1日起賣方有揭露義務。（資料照）

    針對海砂屋檢測標準，行政院核定修正「成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」中的「建物現況確認書」，4月1日起賣方有揭露義務。（資料照）

    為強化不動產交易透明度，保障消費者購屋權益，行政院已核定修正「成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」中的「建物現況確認書」，新制將於今年4月1日生效，未來成屋買賣時，賣方對於海砂屋檢測標準、加壓供水設備及太陽光電發電設備等資訊，均負有明確揭露義務。

    新北市地政局表示，本次「建物現況確認書」的3項修正案聚焦於建築安全與設備維護管理資訊透明化，其中在海砂屋檢測部分，過去多參考CNS 3090新拌混凝土標準，但成屋交易時建物早已完工，混凝土已為固態，為配合建築法規，修正後以「硬固混凝土中最大水溶性氯離子含量」作為檢測標準。

    在加壓供水設施部分，針對非位於自來水事業直接供水區域（例如高地社區）的建物，賣方必須揭露是否設置有《自來水法》第23條規定的「用戶加壓受水設備」（包含加壓泵浦、蓄水池、操作室等），且須一併告知設備的管理維護責任，避免住戶入住後因供水設備維修爭議產生困擾。

    第3項修正則是因應再生能源普及，許多建物頂樓設有太陽能板，新增「太陽光電發電設備」的資訊揭露，要求賣方詳實填註建物有無設置太陽光電發電設備、設置類別、設置位置、由何人負責管理維護等資訊。

    地政局提醒，定型化契約修正是為了減少交易糾紛，賣方及不動產經紀業者在簽約前應落實資訊揭露，買方也要詳閱契約內容，確認結構安全與水電維管資訊，地政局將加強查核，維護不動產市場交易秩序。

    行政院已核定修正「成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」中的「建物現況確認書」，新制將於今年4月1日生效。（圖由新北市地政局提供）

    行政院已核定修正「成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」中的「建物現況確認書」，新制將於今年4月1日生效。（圖由新北市地政局提供）

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