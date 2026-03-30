基市府推室內兒童樂園、公私協力公車亭 高虹安率團隊到基隆取經

新竹市長高虹安率領市府團隊今天（30日）到基隆市府取經，將參觀公私協力建公車亭與室內兒童樂園，做為未來施政參考。（記者俞肇福攝）

新竹市長高虹安今天（30日）率領市府團隊到基隆市政府取經，高虹安指出，她非常喜歡基隆市的「室內兒童樂園」，新竹市要推老幼共好、全齡照顧政策，正尋覓合適地點成立親子旗艦館，希望新竹市的小孩子「放電」時，能有更好的地方可以去。

高虹安一早率領副市長邱臣遠和新竹市府局處首長到基隆市政府拜會，這是高虹安上任以來，第一次到基隆市政府拜會，謝國樑對高虹安率團來訪，表達高度的歡迎。謝國樑也歡迎新竹市副市長邱臣遠回到基隆，基隆市政府先安排兩地團隊在市府貴賓室交流，接著前往七堵室內兒童樂園、中正室內兒童樂園及公私協力興建的公車亭考察，了解運作實況。

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高虹安表示，竹市府內部討論親子旗艦館政策時，她想到是不是可以來基市府取經考察，希望親子館打造成像基隆室內兒童樂園這樣的方式，讓新竹市的家庭和爸爸媽媽，帶小孩子「放電」的時候，能有更好的地方可以去。除了要去室內兒童樂園參訪外，她還要去「熱狗公車站」看一看。

高虹安說，新竹市已經建置78個智慧站牌，同時也在做候車亭大改造。政府的力量有限，民間的力量無窮，希望將基隆的執行案例帶回新竹市後，能夠跟在地企業合作，打造有特色的公車站。

新竹市長高虹安率領市府團隊今天（30日）到基隆市府取經，將參觀公私協力建公車亭與室內兒童樂園，做為未來施政參考。（記者俞肇福攝）

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