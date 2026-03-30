北市親子餐廳聯合稽查揭違規 球池與階梯未備查暫停使用

115年度上半年親子餐廳聯合稽查結果。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局主管親子餐廳，每半年聯合消防局、環境保護局及建築管理工程處執行專案查核，今（115）年上半年共稽查3家親子餐廳，食品衛生經初、複查均符合規定；唯兒童遊戲場衛生安全方面，聽媽話股份有限公司的球池、階梯未於開放使用前向衛生局備查，不符《兒童遊戲場設施安全管理規範》規定，已命其暫停使用。

衛生局提醒親子餐廳業者，依據上述《兒童遊戲場設施安全管理規範》，設施開放使用前應檢具以下文件進行備查：設施基本資料、合格保證書、公共意外責任險證明、自主檢查表及合格檢驗報告等文件，其中檢驗報告應至少保存6年。且應定期委託專業檢驗機構檢查設施安全：鋪面（不分室內外）及室外遊具，每3年檢驗1次、室內遊具每6年檢驗1次，現場並應設有基本急救箱配備、環境清潔消毒及管理人員等。

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衛生局指出，依消費者保護法第36條規定：「直轄市或縣（市）政府對於企業經營者提供之商品或服務，經第33條之調查，認為確有損害消費者生命、身體、健康或財產，或確有損害之虞者，應命其限期改善、回收或銷燬，必要時並得命企業經營者立即停止該商品之設計、生產、製造、加工、輸入、經銷或服務之提供，或採取其他必要措施。」未暫停使用者，依同法58條處新台幣6萬元以上150萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

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