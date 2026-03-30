一次玩遍宇宙與海洋！台北天文館慶兒童節 新片上映搭特展還送貼紙

立體劇場4月3日起推出3D新片「夢幻珊瑚礁」。（台北天文館提供）

兒童節連假將至！台北市立天文科學教育館表示，今年推出宇宙、海洋雙主題體驗，宇宙劇場明（31）日新映沉浸式影片「邂逅銀河系」，同步推出「銀河不可思議之旅」特展，立體劇場4月3日推出新片「夢幻珊瑚礁」，透過劇場新片與互動特展，從壯闊銀河系到繽紛海底世界，打造兼具寓教於樂的親子探索旅程。兒童節連假期間入場觀影，可獲精美貼紙1份。

天文館表示，「邂逅銀河系」由美國自然史博物館製作，從地球出發帶領觀眾飛越數萬光年的銀河旅程，探索恆星誕生、星際氣體運動、銀河系中心超大質量黑洞等壯觀天文現象。藉由全天域球幕，彷彿置身宇宙中，感受銀河系壯闊與神秘，適合親子共同體驗。「銀河不可思議之旅」特展以互動展示介紹銀河系結構、恆星生命週期與宇宙演化等主題，自觀影延伸到實際探索，在體驗中理解天文科學。

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「夢幻珊瑚礁」描述小魚在珊瑚礁遭破壞後，與夥伴們展開尋找新家園的冒險旅程，在驚奇海洋景觀中傳遞友誼、勇氣與海洋保育的重要價值，立體影像效果讓魚群與珊瑚彷彿近在眼前，如同親身潛入海底，感受沉浸式觀影樂趣。

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