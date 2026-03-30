打造永續循環農業 嘉大與東大跨國合作 以農業廢棄物抑制農田雜草

嘉大師生進行田間雜草測試。（嘉大提供）

為推動永續循環農業，嘉義大學農藝學系助理教授林孟淳研究團隊與日本東京大學跨國合作，利用稻殼與稻稈等農業廢棄物進行「化感作用」研究，發現其粗萃取物對於台灣農田常見的惡性雜草「大花咸豐草」具有顯著的生長抑制效果；研究成果於本月中旬在日本東京舉行的日本植物學會（JSPP）「2026日本植物學年會」及「日台植物聯合研討會」（JTPB）公開發表，吸引關注。

此研究團隊成員，包括嘉大農藝系林孟淳助理教授帶領蘇芬吟、蘇玉婷、洪逸蓁、王彥彰等同學，與東京大學生物技術研究中心（AgTECH）劉又銘博士及岡田憲典（Kazunori Okada）教授共同合作。

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林孟淳說，研究著眼於解決稻米生產過程中所產生的稻殼、稻稈等大量農業廢棄物，這些副產物若僅以傳統方式掩埋或焚燒，不僅分解效率較為緩慢，更成為溫室氣體的重要潛在來源。

研究團隊於實驗室中進行稻殼萃取物之活性成分純化，利用LC-MS系統分析稻殼萃取物的活性成分，並在東京大學實驗室進行植物化感作用測試，進一步發現稻殼中的粗萃取物對於台灣農田常見的惡性雜草「大花咸豐草」（Bidens pilosa）具有顯著的生長抑制效果。

經與嘉大農藝系老師柯金存合作進行農田雜草測試後，證實這項發現為發展「生物除草劑」提供強而有力的科學支撐，除可降低化學除草劑的使用量，並增加農業廢棄物處理的附加價值。

林孟淳表示，除了找出這些生物活性物質的抗雜草機制外，更希望能建構一個完整的循環農業系統，使稻作生產的剩餘生物質，可以進一步轉化為有用物質，逐步達到全株利用、零廢棄的目標。

實驗組（左）使用稻殼萃取物明顯抑制大花咸豐草的生長。（嘉大提供）

嘉大農藝學系林孟淳助理教授於「2026日本植物學年會」及「日台植物聯合研討會」發表關於水稻化感作用與永續循環農業的創新研究成果。（嘉大提供）

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