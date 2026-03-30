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    首頁 > 生活

    韓國幼兒拌飯海苔酥重金屬超標！ 北市抽驗兒童零食4件違規

    2026/03/30 10:16 記者蔡愷恆／台北報導
    「BEBECOOK幼兒初食海苔酥-海味蔬菜」檢出重金屬鉛及鎘超標。（圖由台北市衛生局提供）

    「BEBECOOK幼兒初食海苔酥-海味蔬菜」檢出重金屬鉛及鎘超標。（圖由台北市衛生局提供）

    兒童節將近，台北市衛生局今（30日）公布實體通路與網路平台抽驗兒童食用休閒食品結果，品項包含糖果、果凍、水產乾製品及嬰幼兒食品，並依產品特性檢驗防腐劑、著色劑、甜味劑、規定外色素及重金屬等項目。衛生局說明，實體通路40件全數合格，網購平台10件中則有4件不符合規定；「寶寶食堂-海苔仙貝」及「BEBECOOK初食拌飯香鬆奶油香菇鮮蝦」檢出重金屬鎘超標，「BEBECOOK幼兒初食海苔酥-海味蔬菜」及「ibobomi海苔酥（綜合蔬菜）」檢出重金屬鉛及鎘超標。

    針對上述不合格產品，衛生局已責令購物平台下架，並依法辦理後續處置。經查，該4件不符規定產品來源屬外縣市，已移請所轄衛生局後續辦理。若經查證屬實，將依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款規定，命業者限期改正；屆期不改正者，可處業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

    衛生局提醒，由於嬰幼兒腸道吸收率高且代謝機制尚未成熟，對重金屬的敏感度遠高於成人。衛生局也呼籲家長應先立即盤點家中產品，若屬主管機關公告之違規品牌與批號，應立刻停止食用，並採多樣化飲食，避免長期食用單一食品以分散風險。此外，家長也需確保孩子日常攝取足夠的鈣、鐵、鋅等微量元素，利用礦物質間的競爭吸收機制，降低身體對重金屬的吸收率。

    「寶寶食堂-海苔仙貝」檢出重金屬鎘超標。（圖由台北市衛生局提供）

    「寶寶食堂-海苔仙貝」檢出重金屬鎘超標。（圖由台北市衛生局提供）

    「BEBECOOK初食拌飯香鬆奶油香菇鮮蝦」檢出重金屬鎘超標。（圖由台北市衛生局提供）

    「BEBECOOK初食拌飯香鬆奶油香菇鮮蝦」檢出重金屬鎘超標。（圖由台北市衛生局提供）

    「ibobomi海苔酥（綜合蔬菜）」檢出重金屬鉛及鎘超標。（圖由台北市衛生局提供）

    「ibobomi海苔酥（綜合蔬菜）」檢出重金屬鉛及鎘超標。（圖由台北市衛生局提供）

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