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    首頁 > 生活

    恐龍酷樂園登場 高雄衛武營周邊交通曝光

    2026/03/30 10:07 記者許麗娟／高雄報導
    衛武營恐龍酷樂園將於兒童節連假期間登場，現場設置多隻擬真機械恐龍與情境造景。（高雄市教育局提供）

    衛武營恐龍酷樂園將於兒童節連假期間登場，現場設置多隻擬真機械恐龍與情境造景。（高雄市教育局提供）

    迎接兒童節連假，高雄市將於4月3至6日在衛武營國家藝術文化中心舉辦「恐龍酷樂園」，最大亮點為日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE 首度來台演出，結合恐龍舞台秀、互動體驗等打造沉浸式恐龍主題活動，因應人潮屆時周邊道路將機動性交通管制，建議民眾搭乘大眾運輸前往。

    高雄市教育局指出，活動期間，衛武營公園將打造出充滿史前氛圍的「恐龍大草原」，設置多隻擬真機械恐龍與情境造景，彷彿走進史前世界；現場另規劃「化石體驗區」，透過化石挖掘池讓孩子化身小小考古學家，在體驗中認識古生物與自然科學知識；在「小恐龍探險家」則可參與恐龍主題趣味闖關與互動遊戲；同時還有超過100攤的恐龍主題市集，集結美食、文創與親子商品，打造充滿歡樂氣氛的兒童節嘉年華。

    因活動周邊停車位有限，屆時衛武營周邊將實施機動交通管制，呼籲民眾多加利用捷運及公車等大眾運輸前往，捷運衛武營站6號出口步行即可抵達會場。

    收費汽車停車場為衛武營都會公園北區停車場、衛武營地下停車場、衛武營東側停車場、輜汽路停車場及日月亭鳳山青年路停車場；免費機車停車場則位於鳳山區忠孝國小、鳳甲國中、新甲國小、鳳新高中及忠孝國中，依現場工作人員引導。

    衛武營恐龍酷樂園大眾運輸。（高雄市教育局提供）

    衛武營恐龍酷樂園大眾運輸。（高雄市教育局提供）

    衛武營恐龍酷樂園周邊汽車停車場。（高雄市教育局提供）

    衛武營恐龍酷樂園周邊汽車停車場。（高雄市教育局提供）

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