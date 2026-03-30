清明連假公共運輸優惠 花東間6條公路客運路線提供服務

交通部公路局鼓勵民眾清明連假多搭乘客運等公共運輸。（記者黃明堂攝）

清明連假即將來臨，為便利民眾返鄉祭祖及安排旅遊行程，交通部推出多項公共運輸優惠措施，客運業者提供更充足的運能，協助民眾輕鬆出行，讓連假行程更加便利順暢、無後顧之憂。

為便利遊客及返鄉民眾進入台東地區，已協調相關運輸業者強化接駁運輸服務，建構完整接續轉乘系統。民眾自高雄、屏東或花蓮方向進入台東，可利用台鐵及公路客運進行無縫轉乘。往返台東與花蓮間共有6條公路客運路線提供服務，包括「1145」花蓮火車站-成功、「8101」台東-靜浦、「8102」台東-靜浦（經中華大橋）、「8105」成功-靜浦、「8119」台東-成功-花蓮新站、「8181」玉里-寧埔-成功。

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此外，台東縣內共有29條公路客運路線及4條市區公車路線，分別為「101」台東火車站─台東火車站、「201」台東火車站─富岡漁港、「202」台東火車站─台東轉運站、「203」台東火車站─台東轉運站，可便利民眾前往台東市區及各大景點。

清明連假期間（4月2日起至4月6日止）推出3大優惠措施鼓勵民眾多加利用公共運輸工具：一、票價優惠：「中長途國道客運路線及70公里以上東部路線享原票價6折優惠。」二、常客回饋：「TPASS 2.0+記名回饋，中長途國道客運常客優惠，每月搭乘國道客運2-3次可享15%乘車金額回饋、4次以上可享30%回饋，票價優惠加常客回饋可以同時使用，最高可享42折優惠。」三、轉乘優惠：「搭乘國道客運、台鐵及高鐵使用電子票證於10小時內轉乘在地客運、市區客運可享1段票（或基本里程）免費，轉乘指定幸福巴士也可免費搭乘。

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