為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    清明連假公共運輸優惠 花東間6條公路客運路線提供服務

    2026/03/30 09:31 記者黃明堂／台東報導
    交通部公路局鼓勵民眾清明連假多搭乘客運等公共運輸。（記者黃明堂攝）

    交通部公路局鼓勵民眾清明連假多搭乘客運等公共運輸。（記者黃明堂攝）

    清明連假即將來臨，為便利民眾返鄉祭祖及安排旅遊行程，交通部推出多項公共運輸優惠措施，客運業者提供更充足的運能，協助民眾輕鬆出行，讓連假行程更加便利順暢、無後顧之憂。

    為便利遊客及返鄉民眾進入台東地區，已協調相關運輸業者強化接駁運輸服務，建構完整接續轉乘系統。民眾自高雄、屏東或花蓮方向進入台東，可利用台鐵及公路客運進行無縫轉乘。往返台東與花蓮間共有6條公路客運路線提供服務，包括「1145」花蓮火車站-成功、「8101」台東-靜浦、「8102」台東-靜浦（經中華大橋）、「8105」成功-靜浦、「8119」台東-成功-花蓮新站、「8181」玉里-寧埔-成功。

    此外，台東縣內共有29條公路客運路線及4條市區公車路線，分別為「101」台東火車站─台東火車站、「201」台東火車站─富岡漁港、「202」台東火車站─台東轉運站、「203」台東火車站─台東轉運站，可便利民眾前往台東市區及各大景點。

    清明連假期間（4月2日起至4月6日止）推出3大優惠措施鼓勵民眾多加利用公共運輸工具：一、票價優惠：「中長途國道客運路線及70公里以上東部路線享原票價6折優惠。」二、常客回饋：「TPASS 2.0+記名回饋，中長途國道客運常客優惠，每月搭乘國道客運2-3次可享15%乘車金額回饋、4次以上可享30%回饋，票價優惠加常客回饋可以同時使用，最高可享42折優惠。」三、轉乘優惠：「搭乘國道客運、台鐵及高鐵使用電子票證於10小時內轉乘在地客運、市區客運可享1段票（或基本里程）免費，轉乘指定幸福巴士也可免費搭乘。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播