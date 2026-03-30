今飆35度高溫暖熱如夏 明起春雨報到2階段降雨時段曝

今各地晴朗穩定，全台最高氣溫達35度，將有晴熱如夏感受，中部以北空品不佳，應注意。（資料照）

今（30日）晨馬祖及新竹以北有濃霧，隨著鋒面雲系北移，白天各地晴朗，最高溫恐達35度，明（31日）起本週首波鋒面影響，中午起至傍晚，北部、東北部局部短暫陣雨機率提高，週三（4月1日）雨勢更強，雨帶由北往南移動，依序帶來局部陣雨或雷雨。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今各地晴朗穩定，全台最高氣溫達35度，將有晴熱如夏感受，中部以北空品不佳，應注意。各地區氣溫如下：北部17至31度、中部19至34度、南部18至35度、東部18至34度。

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明日、週三受鋒面影響、降雨分兩段。第1段、明中午起至傍晚，北部、東北部局部短暫陣雨機率提高，不過氣溫仍暖熱；第2段較強、週三早起至晚間，雨帶由北往南移動，依序帶來局部陣雨或雷雨，週三氣溫降，北台轉涼。

週四、五（2、3日）相對空檔，天氣明顯好轉，週六（4日）另一鋒面移入，由北往南通過，依序帶來陣雨或雷雨，期間有強對流將伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣威脅，預估下週日（5日）鋒面南移巴士海峽，空檔再現、天氣好轉。

不過吳德榮提醒，下週一（6日）白天起至週三（8日）鋒面重組再移入，又帶來強對流，目前模式對於鋒面帶上強對流的位置及強度之模擬，還在不斷調整，需持續密切觀察。

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