高雄房市進入修正 鹽埕和橋頭跌幅最大

高雄房價面臨修正，鹽埕區跌幅最大。（記者侯承旭攝）

清華大學安富金融工程研究中心公布今年2月份「清華安富房價指數」，高雄市的房價指數比去年同期下跌3.7%，尤其鹽埕區與橋頭區的跌幅最大。

今年2月份全台灣的「清華安富房價指數」比去年同期下跌2.71%，高雄市的房價指數比去年同期下跌3.7%，跌幅比全國平均值還要大。若以高雄市各主要房市交易區分析，呈現全面下挫，跌幅最小的是前鎮區、前金區、仁武區，跌幅均小於2%。

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這批下跌最受關注的是近幾年因台積電設廠而價量俱揚的幾個行政區，楠梓區下跌5.7%、橋頭區下跌7.29%，是高雄市跌幅最明顯的重災區之列。至於全高雄市跌幅最大則是觀光客湧入的鹽埕區，對比去年同期重挫8.61%。

清華大學安富金融工程研究中心指出，觀察高雄市住宅市場交易情形，今年2月房價指數較去年同期下跌3.7%，整體房市呈現「修正格局」。2月交易量為1433件，與去年同期相比亦萎縮10.16%，年度成交量明顯下滑。高雄市近年吸引大量人口移入，亞灣、前鎮等重點開發區帶動一波房市熱潮，惟在整體市場轉趨保守背景下，買氣已有所降溫；整體而言，高雄市房市短期內將持續在修正壓力下整理，後續供需變化值得關注。

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