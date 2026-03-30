獲救「獨眼龍」變身寵物情人！ 汐止受傷黑白貓在愛心小棧重獲新生

小黑白貓躺在收容籠內賣萌中。（動保處提供）

新北市動物保護防疫處日前於汐止區救援一隻眼睛重傷、衰弱倒臥路側小黑白班文貓，經毛寶貝醫療中心緊急手術與醫療照護後，這隻曾因受傷暫時成為「獨眼龍」的小貓已恢復健康。在汐止藍世界愛心小棧的媒合下，由市民王小姐認養並取名為「萊卡」，成功從街頭浪貓變身擁有溫暖家園的寵物情人。

動保處毛寶貝醫療中心獸醫師指出，貓咪的眼睛素來有貓眼寶石的美譽，但天生脆弱眼角膜很容易因為乾燥、鼻氣管炎、感冒、水泡性疾病及虹膜脫垂等問題而受損，如果沒即時進行治療或手術，會伴隨有眼球破裂甚至失明的風險，另外因為眼睛是很敏感的器官，受傷後更要防止抓傷，以免眼球因重傷而導致需摘除眼球，來防止後續更嚴重的併發感染產生。

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新店動物之家動保員回憶，小貓剛手術完時因平衡感尚未恢復，走路歪歪斜斜，所幸牠食慾良好且配合用藥，更展現驚人生命力，透過努力遊玩當作復健，迅速找回平衡感。認養人王小姐表示，聽聞小貓受傷與復原的過程後深感心疼，承諾會好好疼愛牠，給予一個安全且溫暖的家。

新北市動保處說，目前愛心小棧每年約協助1000多隻動物找到幸福歸宿。為提升認養效率，更與數位發展部合作研發「AI 寵物認養媒合系統」，讓民眾能藉由AI科技配對最適合的動物夥伴。另外，民眾若發現需要救援的動物，可撥打「1959」動保專線或24小時通報電話。動保處設有專業醫療中心，能提供妥善的收容安置與醫療照護，確保每隻受難的毛寶貝都能獲得及時幫助。

小黑白貓「萊卡」待在籠內準備與主人回家。（動保處提供）

小黑白貓手術後眼睛及神經反射復原中。（動保處提供）

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