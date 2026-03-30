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    首頁 > 生活

    1人1萬彰化童萌卡4/1開刷！第2年擴大早療與娛樂用途

    2026/03/30 08:54 記者張聰秋／彰化報導
    去年試辦的彰化童萌卡今年續辦，從4月1日開放使用，1到3歲彰化幼童，1人1萬點（元）。（記者張聰秋攝）

    去年試辦的彰化童萌卡今年續辦，從4月1日開放使用，1到3歲彰化幼童，1人1萬點（元）。（記者張聰秋攝）

    為了減輕年輕爸媽的育兒負擔，彰化縣政府去（2025）年攜手悠遊卡公司推出全國首創、專為幼兒設計的「童萌卡」，發卡率超過9成，縣府評估成效顯著，今（2026）年宣布續辦並升級，將自4月1日起開放刷卡使用，除了能用在買嬰幼兒用品與食品外，今年還能用在早期療育與休閒娛樂項目，用途更廣。

    受惠對象為1到3歲的幼兒，凡2023年1月1日至2025年12月31日出生，且幼兒父或母連續設籍彰化縣滿1年以上者，由父或母提出申請，經審核通過後即可領取1萬點數，點數原則上需在今年12月31日前用完；若是在10月至12月才申請者，則須在核發次月起3個月內使用完畢。

    縣府民政處表示，去年通過審核且已領卡，今年還在1到3歲受惠條件內，也就是2023、2024出生的幼兒，今年就不用再提出申請，縣府會自動把1萬元點數匯入原卡片，4月1日起，家長持卡到特約商店即可使用今年新點數。

    去年未申請，今年符合申請條件，可在今年底前，透過彰化縣政府數位便民櫃台線上申請，或至彰化縣各戶政事務所臨櫃申請。

    邁入第2年的彰化童萌卡，今年擴大用途，不限只能買嬰幼兒食品與用品，也可用在早療服務與娛樂項目。（記者張聰秋攝）

    邁入第2年的彰化童萌卡，今年擴大用途，不限只能買嬰幼兒食品與用品，也可用在早療服務與娛樂項目。（記者張聰秋攝）

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