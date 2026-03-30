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    首頁 > 生活

    從顧攤換技藝到出書6本！雲林編織達人麥寮開班傳授祕技

    2026/03/30 08:39 記者李文德／雲林報導
    麥寮戶政事務所透過新住民發展基金會補助，開設手作編織研習班，邀請虎尾安慶國小學務主任、編織達人許崢嶸開班授課。（圖由許崢嶸提供）

    麥寮戶政事務所透過新住民發展基金會補助，開設手作編織研習班，邀請虎尾安慶國小學務主任、編織達人許崢嶸開班授課。（圖由許崢嶸提供）

    為落實新住民照顧輔導措施，麥寮戶政事務所透過新住民發展基金會補助，開設手作編織研習班，邀請虎尾安慶國小學務主任、編織達人許崢嶸，開設4堂共20小時課程。縣府民政處表示，課程4月11日開課，即日起開放報名。

    許崢嶸從事編織藝術25年，回想從事教職開始，有一年中元節，被一個阿伯的編織技巧所吸引，用幫阿伯一天顧攤子，換取編織的技巧，從此開啟編織創作之路，之後更四處拜學藝，將竹編、草編、中國結、西洋結等編織技巧融合，成為編織達人，出版6本介紹編織的專書。

    許崢嶸表示，將以編織教學創新技法，讓參與之學員能輕鬆地進入手作編織的有趣世界。

    民政處長蕭德恕表示，上課日期為4月11、12、18及19日共4天共20小時，希望提供多元輔導照顧，增加新住民朋友們聚會及連繫情感管道，有興趣的新住民朋友可撥打麥寮戶政事務所報名專線。

    縣長張麗善表示，每年都會由戶政事務所辦理生活適應輔導班，鼓勵新住民朋友參與各項活動，增進自我本職學能外，更鼓勵新住民與家人共同參與，增進彼此互動，促進感情交流，更快適應台灣生活。

    麥寮戶政事務所透過新住民發展基金會補助，開設手作編織研習班，邀請虎尾安慶國小學務主任、編織達人許崢嶸開班授課。（圖由許崢嶸提供）

    麥寮戶政事務所透過新住民發展基金會補助，開設手作編織研習班，邀請虎尾安慶國小學務主任、編織達人許崢嶸開班授課。（圖由許崢嶸提供）

    麥寮戶政事務所透過新住民發展基金會補助，開設手作編織研習班，邀請虎尾安慶國小學務主任、編織達人許崢嶸開班授課。（圖由許崢嶸提供）

    麥寮戶政事務所透過新住民發展基金會補助，開設手作編織研習班，邀請虎尾安慶國小學務主任、編織達人許崢嶸開班授課。（圖由許崢嶸提供）

    麥寮戶政事務所透過新住民發展基金會補助，開設手作編織研習班，邀請虎尾安慶國小學務主任、編織達人許崢嶸開班授課。（圖由許崢嶸提供）

    麥寮戶政事務所透過新住民發展基金會補助，開設手作編織研習班，邀請虎尾安慶國小學務主任、編織達人許崢嶸開班授課。（圖由許崢嶸提供）

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