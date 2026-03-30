翻轉偏鄉藝術沙漠！《夜車9117》舞進恆春東門 136站通勤路化作絕美現代舞

《夜車9117》舞進恆春東門 ，吸引不少居民欣賞。（莊佳翰提供）

誰說偏鄉只能有傳統廟會或民謠？恆春半島近年藝術能量噴發，由「大島製作」舞蹈劇場打造的環境劇場作品《夜車9117》，在國定古蹟恆春東門廣場震撼演出。舞者以古城牆為幕、大地為台，將恆春人再熟悉不過的「9117」公車通勤記憶，轉化為充滿張力的現代舞蹈，吸引數百名在地鄉親與遊客駐足，打破藝術與生活的界線，也讓外界看見恆春半島具備承載高質感精緻表演的文化底蘊。

這場演出最令鄉親共鳴的，莫過於作品核心，屏東客運往返高雄與恆春、全長136站的「9117」路線。創作者莊佳翰精準捕捉那長達2.5小時、搖晃於台26線上的移動感。舞者在東門城牆的石礫與廣場間穿梭，肢體時而靜謐如深夜待車的孤寂，時而劇烈如公車急停的衝擊，將枯燥的通勤之路昇華為一場尋找自我的「回家」旅程。

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現場採環境劇場形式，沒有傳統的舞台圍籬，觀眾就在舞者身邊自由遊走，甚至成為演出布景的一部分。隨著夕陽沉入西海岸，東門古城升起迷幻燈光，光影交錯在古老磚牆上，讓整座廣場瞬間化身為超現實的流動劇場。不少在地長輩看得入神，直呼「從沒看過這麼高級的表演，竟然就在自家門口演！」

莊佳翰感性表示，《夜車9117》歷時兩年深入半島校園與部落扎根，為的就是證明表演藝術不應只是大城市的專利，更不該是短暫停留的「文化快閃」。透過在地議題的轉化，能讓表演藝術與這片土地產生真正的連結。在古蹟、晚風與身體律動的交織下，《夜車9117》不僅是一場精采的舞蹈，更是一份送給恆春半島的文化情書，證明在國境之南，藝術正以最接地氣、最具質感的方式茁壯成長。

《夜車9117》舞進恆春東門 136站通勤路化作絕美現代舞。（莊佳翰提供）

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