兒童節連假去哪玩？ 來屏東「包圍縣府 」30組遊戲免費玩

屏縣第二屆「包圍縣府 孩子作主」4月3日上午10時至下午5時、4月4日上午10時至下午4時在屏縣府登場。（記者羅欣貞攝）

兒童節清明節連假即將到來，屏東縣第2屆「包圍縣府 孩子作主」活動也將於4月3日、4日在屏東縣政府登場，縣府各局處打造30項遊戲，讓兒童們盡情玩耍，封街彩繪公車和馬路，十分難得。

屏東縣府去（2025）年首創「包圍縣府 孩子作主」活動，將嚴肅的辦公場所變成歡迎孩子們走進來的公共空間，因為實在是太好玩了，超過2萬人參與，今年活動延長為2天舉辦，將封閉自由路單向，串連縣府周邊空間，打造更大、更開放的兒童節遊戲場域，讓孩子盡情放電，快樂暢玩30組精彩遊戲。

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今年活動包含真實公車塗鴉、紙箱冒險島、交通安全體驗、防災迷宮、擴增實境沙箱、模擬射擊、火箭對對碰、食育探索、環境教育、積木築廉城、數字冒險等，盼讓孩子從遊戲中認識生活、學習公共知識，也讓縣府各項政策轉化為更容易理解、也更貼近兒童的互動內容。

「包圍縣府 孩子作主」活動時間為本週五（4月3日）上午10時至下午5時、週六（4月4日）上午10時至下午4時，相關停車資訊、活動地圖可查詢「屏東縣政府社會處」臉書。

屏東縣在推動兒童遊戲權一直領先全國，近年陸續在全縣各鄉鎮市建置27座共融遊戲場，加上今年啟用九如巴轆公園、新埤貓頭鷹共融公園、萬丹森林公園三座大型公園，總數達到30座，覆蓋率達90%，

去年起，縣府進一步將兒童節活動轉型為「包圍縣府孩子作主」活動，讓孩子走進縣政府遊戲，並參與公共空間與城市議題討論，立即引起廣大迴響。今年第2屆「包圍縣府孩子作主」甚至還吸引泰國團隊參與，泰國農磨蘭普府行政區遊戲工作者將於4月4日在現場設置攤位與民眾互動，分享泰國遊戲文化。

屏縣第二屆「包圍縣府 孩子作主」即將登場，縣府歡迎親子盡情來玩耍。（記者羅欣貞攝）

屏縣第二屆「包圍縣府 孩子作主」活動地圖。（取自屏東縣政社會處臉書）

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