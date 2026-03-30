清明掃墓祭祖供品 宜「三陽」避「三陰」

廖大乙建議掃墓祭祖可準備「三陽」供品，即蘋果、柑橘、水煮蛋。（記者陳鳳麗攝）

清明4天連假從本週五展開，雖有民眾提早掃墓，但還是有很多人清明返鄉再與家族一起掃墓，民俗專家廖大乙表示，家族同行表示團結同心，祖先開心、有面子，祭祖供品選祖先愛吃的，但最好有蘋果、柑橘、水煮蛋等「三陽」供品，避掉芭樂、小番茄、李子等「三陰」供品。

廖大乙指出，清明掃墓祭祖的意義，是後代子孫緬懷祖先，也藉此讓祖先知道後代子孫依然同心、關係和諧，不要有哪一房子孫「先掃先得福氣」想法，偷偷先去掃墓，因為祖先不會獨厚自私的子孫。

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廖大乙表示，掃墓祭祖準備的供品，選擇祖先喜歡的食品點心最好，若能準備象徵「三陽」的蘋果、柑橘、帶殼水煮蛋更好，此外最好避開代表「三陰」的芭樂、番茄、李子，另外香蕉、梨子最好也避開。

「有福氣的長輩可包紅包給晚輩，把祝福傳遞下去！」，廖大乙建議，家族一起掃墓祭祖結束後，家族中健康且經濟不錯的長輩，可準備紅包給晚輩，金額不用多，雙數就好，紅包不能封口代表「活水」，不只長輩把祝福心意傳給晚輩，且「一紅壓九驚」，對長輩、晚輩都有除煞作用。

在公墓、納骨堂掃墓祭祖儀式完成後，家族記得不要說「再見」、「我走了」，大家就安靜地離開就好。

掃墓祭祖不要有代表「三陰」的芭樂、小蕃茄、芭樂。（資料照）

民俗專家廖大乙建議，家族一起掃墓最好，有福氣的長輩可準備紅包給晚輩祝福，也可除煞。另外供品不要有芭樂。（廖大乙提供）

掃墓最好家族約好同行，讓長輩知道後代子孫同心、和諧。（記者陳鳳麗攝）

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