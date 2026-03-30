鍾東錦率團赴日取經 推動「淨零苗栗」打造綠色產業新經濟

苗栗縣長鍾東錦率縣府團隊及縣內指標性企業，昨（29）日赴日展開為期6天的再生能源及產業發展考察行程，汲取日本淨零轉型、產業升級等實務經驗。（圖由縣府提供）

苗栗縣內北有台積電、南有美光科技，AI廊帶逐步成形，更凸顯苗栗在科技產業發展的重要性。縣長鍾東錦率縣府團隊及縣內指標性企業，昨（29日）赴日展開為期6天的再生能源及產業發展考察行程，汲取日本淨零轉型、產業升級及災害應變等實務經驗，導入縣政計畫，逐步實現「淨零苗栗，永續山城」政策目標。

此次考察除縣府工商發展處、環境保護局及消防局等業務單位及施政團隊外，也邀請東和鋼鐵、台灣保來得、長春石油化學、京元電子、群聯電子、信邦電子、台灣晉陞太空、恆誼化工、台灣東應化及苗栗縣工業會等相關企業代表同行。

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鍾東錦表示，苗栗在台灣科技產業廊帶扮演重要角色，目前縣內北有台積電、南有美光科技布局，AI廊帶逐步成形，更凸顯苗栗在科技產業發展的重要性。為持續深化產業合作，掌握技術趨勢。

此行將參訪全球粉末冶金領導商保來得埼玉廠、半導體關鍵材料供應商東京應化工業、三菱化學 R&D 研發基地及川崎重工等企業，深入了解日本頂尖的材料技術、低碳製程及機器人新科技等發展成果，有助於縣府優化產業環境，吸引更多高產值、低污染的企業落腳苗栗。

此外，此行鍾縣長亦將安排拜會台北駐日經濟文化代表處，就台日經貿合作、能源轉型政策與駐日大使李逸洋進行深度交流，為苗栗企業爭取更多國際合作機會，拓展未來產業鏈結與交流平台。

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