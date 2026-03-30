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    首頁 > 生活

    車友牽單車硬闖電扶梯反糗摔！台鐵發聲了

    2026/03/30 08:30 記者黃政嘉／新北報導
    日前有自行車隊的車友搭乘火車在鶯歌火車站下車後，竟把自行車牽上電扶梯，無視站員勸導，結果不慎跌倒，站員當下緊急停止電扶梯運轉並上前攙扶車友。（圖翻攝自「bicytne」Threads）

    日前有自行車隊的車友搭乘火車在鶯歌火車站下車後，竟把自行車牽上電扶梯，無視站員勸導，結果不慎跌倒，站員當下緊急停止電扶梯運轉並上前攙扶車友。（圖翻攝自「bicytne」Threads）

    日前有自行車隊的車友搭乘火車在鶯歌火車站下車後，竟把自行車牽上電扶梯，無視台鐵站員的勸導，結果不慎跌倒，站員當下緊急停止電扶梯運轉並上前攙扶車友，過程被網友錄下；台鐵公司提醒，因大件行李、自行車等物品於踏階斜坡上有不穩定及滾落風險，請民眾勿搭乘及使用，改搭乘電梯，經勸導未改善者，台鐵得拒絕運送。

    台鐵公司說明，3月28日兩鐵專列第6310次停靠鶯歌站時，眾多腳踏車友牽車下車，部份車友為了便利，使用電扶梯出站。台鐵站員清車完畢後，注意到電扶梯上有車友不慎跌倒，第一時間停止電扶梯運轉，並上前攙扶車友。此案無人員受傷，電扶梯也無損壞，後續由當班副站長引導車友們使用電梯及樓梯依序上樓出站。

    台鐵公司呼籲，為維護旅客使用電扶梯之安全，各車站電扶梯壁面均張貼有搭乘注意事項及安全宣導，因大件行李、自行車、手推車、嬰兒車等物品於踏階斜坡上有不穩定及滾落風險，請民眾勿搭乘及使用，並改搭乘電梯，以保障自身及他人安全。

    台鐵公司提醒，依據本公司旅客運送契約第3條6項10款規定略以，旅客於車站或車廂內，未依本公司公告或站、車人員提醒，有妨礙乘車與候車秩序、安全、動線等行為時，經勸導未改善者，本公司得拒絕運送、解除契約或終止契約。請攜帶自行車乘車旅客發揮公德心，遵依車站人員引導指示進出站，共同維護站車秩序。

    台鐵公司呼籲，各車站電扶梯壁面均張貼有搭乘電扶梯注意事項及安全宣導，因大件行李、自行車、手推車、嬰兒車等物品於踏階斜坡上有不穩定及滾落風險，請民眾改搭電梯。（圖由台鐵公司提供）

    台鐵公司呼籲，各車站電扶梯壁面均張貼有搭乘電扶梯注意事項及安全宣導，因大件行李、自行車、手推車、嬰兒車等物品於踏階斜坡上有不穩定及滾落風險，請民眾改搭電梯。（圖由台鐵公司提供）

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