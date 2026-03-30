嘉縣太空教育館週六FUN科學免費活動 4/11起雙語教學「光影解密」

北回歸線穿越嘉義縣水上鄉，北回歸線標誌成重要地標。（記者王善嬿攝）

嘉義縣太空教育館位於北回歸線標誌館東側，為了讓民眾深入了解北回歸線的科學與文化價值，攜手館內雙語志工於4月11日起推出全新設計「光影解密課程」，融合在地文化、科學知識，納入「週六FUN科學」系列活動，開放民眾免費報名參加。

縣府教育處長李美華表示，北回歸線是位在地球北緯23.5度的虛擬線，對於了解熱帶與溫帶的區別以及太陽與地球的關係具有重要科學意涵，嘉義的北回歸線標誌更是當地重要地標。

請繼續往下閱讀...

李美華說，「光影解密課程」，以趣味的方式介紹相關知識。課程除採用雙語教學外，督學陳勝哲更自行設計10款數位小遊戲，讓孩子們在互動中學習；太空教育館位於北回歸線標誌旁，是科學與教育結合的最佳場所，在此學習地球的傾斜角度及其繞太陽公轉的過程，可以親身見證夏至時太陽直射北回歸線產生的「立竿不見影」現象，沉浸式教育幫助學員深刻地理解與感受天文學的奇妙。

嘉義縣科學教育中心表示，太陽館時期曾參加「小小導覽員」培訓的國小四年級志工，如今已成長，太空館還首次邀請這些志工參與課程設計與執行，讓年輕志工回饋家鄉，透過新的視角與方式進行教學。

「光影解密課程」時間4月11日、5月16日、6月6日、6月20日、8月8日、8月15日、8月22日下午3點半至4點半，除了透過一日遊學邀請嘉義縣國小參加外，也納入與成功大學等16所學校合辦的「週六FUN科學」活動，民眾免費報名參加，詳洽嘉義縣科學教育中心網站。

嘉縣太空教育館結合週六FUN科學活動，推出光影解密課程。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法