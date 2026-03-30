高雄電影館兒童節大放送 創客、腹語術、動畫特映輪番上陣

高雄市電影館「長短 腳電影院」喜迎兒童節，一連獻上兒童劇、腹語術等精彩節目。（高市電影館提供）

高雄市電影館「長 （tn̂g） 短 （té） 腳電影院」4月喜迎兒童節，一連獻上兒童劇、腹語術、創客工作坊、故事繪本和籠中猫動畫機等活動，兒童節連假並特別加場播映《嘰嘰王子：宇宙無敵》、《好奇寶貝方城市－法國新影像學院兒童動畫短片精選》及《再見未來男孩》特映場。

高雄市電影館表示，好事集劇團兒童節連假將帶來互動式兒童劇，4月5日下午2點結合爆笑動畫合輯《嘰嘰王子：宇宙無敵》兒童劇，26日下午2點《好奇寶貝方城市》，由腹語術小強老師在內惟藝術中心和伙伴大呆搭檔，帶來神奇的腹語術時光，甫入圍奧斯卡最佳動畫《再見未來男孩（中文版）》，4日下午2點搭配瓦克創想工坊，帶領小小創客運用捆包帶彈力，打造弧形彈射作品。

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4月《嘰嘰王子：宇宙無敵》延續雄影好評盛大回歸，7篇來自斯洛維尼亞的可愛英雄故事集，將讓大小朋友一起開懷大笑，另一單元《長短腳電影院－好奇寶貝方城市》選映法國新影像學院７部優秀作品，特映《再見未來男孩》以2D手繪譜寫跨時空的友誼，不但獲得法國安錫動畫影展最佳影片殊榮，更強勢問鼎奧斯卡。

腹語術小強老師4月26日下午2點，將在內惟藝術中心和伙伴大呆搭檔，帶來神奇的腹語術時光。（高市電影館提供）

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