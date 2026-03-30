為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東推暑期見習工讀 助低收、中低收青年累積職場經驗

    2026/03/30 07:06 記者黃明堂／台東報導
    台東縣政府推出低收、中低收弱勢青年工讀專案。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣政府推出低收、中低收弱勢青年工讀專案。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣政府為培育在地青年職場實務能力，也為聘用單位減輕人事成本負擔，推出低收、中低收弱勢青年工讀專案。為讓社區青年投入服務，今年擴大計畫參與對象，新增社區發展協會可向縣府提出用人需求，加入聘用計畫。

    縣府表示，今年推出「數位青銀、東力升級」青年暑期職場見習計畫，邀請縣政府所屬各機關、各鄉（鎮、市）公所、鄉（鎮、市）民代表會，以及社會福利團體與社區發展協會等用人單位參與，申請期限至4月10日止。

    台東縣社會處長陳淑蘭表示，此項計畫導入青年人力與數位工具，透過「友善共學」模式，由青年擔任數位協助角色，陪伴社區長者熟悉基本操作，建立社區數位基礎能力，促進世代交流。計畫以「學用合一」與「實踐導向」為核心，見習生協助用人單位建立基礎數位行政作業流程、製作QR Code操作指引，導入基礎AI工具進行資料整理與行政支援，提升效率與服務品質，逐步建立數位化基礎。

    預計提供40名青年見習名額，見習期間為7月1日至8月31日，每月薪資31000元，兩個月最高領取6萬2000元。參與對象為縣內16歲至25歲之低收入戶、中低收入戶或經社工評估之弱勢家庭在學青年，透過實務參與培養職場能力，提升就業競爭力。每用人單位至多可提報2個名額，核定名單預計4月20日公告於縣政府社會處及各用人單位網站。後續青年報名甄選至5月15日止。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播