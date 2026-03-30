台東推暑期見習工讀 助低收、中低收青年累積職場經驗

台東縣政府推出低收、中低收弱勢青年工讀專案。（記者黃明堂翻攝）

台東縣政府為培育在地青年職場實務能力，也為聘用單位減輕人事成本負擔，推出低收、中低收弱勢青年工讀專案。為讓社區青年投入服務，今年擴大計畫參與對象，新增社區發展協會可向縣府提出用人需求，加入聘用計畫。

縣府表示，今年推出「數位青銀、東力升級」青年暑期職場見習計畫，邀請縣政府所屬各機關、各鄉（鎮、市）公所、鄉（鎮、市）民代表會，以及社會福利團體與社區發展協會等用人單位參與，申請期限至4月10日止。

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台東縣社會處長陳淑蘭表示，此項計畫導入青年人力與數位工具，透過「友善共學」模式，由青年擔任數位協助角色，陪伴社區長者熟悉基本操作，建立社區數位基礎能力，促進世代交流。計畫以「學用合一」與「實踐導向」為核心，見習生協助用人單位建立基礎數位行政作業流程、製作QR Code操作指引，導入基礎AI工具進行資料整理與行政支援，提升效率與服務品質，逐步建立數位化基礎。

預計提供40名青年見習名額，見習期間為7月1日至8月31日，每月薪資31000元，兩個月最高領取6萬2000元。參與對象為縣內16歲至25歲之低收入戶、中低收入戶或經社工評估之弱勢家庭在學青年，透過實務參與培養職場能力，提升就業競爭力。每用人單位至多可提報2個名額，核定名單預計4月20日公告於縣政府社會處及各用人單位網站。後續青年報名甄選至5月15日止。

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